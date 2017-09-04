На форуме «Байкальский регион» обсуждают ключевые вопросы развития Иркутской области

Иркутск. Сибирские новости - На форуме «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего» обсуждают ключевые вопросы развития Иркутской области. Напомним, мероприятие открылось 4 сентября в Иркутске. Форум посвящен 70-летию конференции по изучению производительных сил Иркутской области, которая состоялась в августе 1947 года.



Идея проведения форума принадлежит губернатору региона Сергею Левченко. Организаторами мероприятия являются правительство Иркутской области при участии Корпорации развития Иркутской области, Иркутского научно-исследовательского технического университета и делового клуба «Байкальские стратегии».



В качестве спикеров приглашены представители ведущих исследовательских университетов России, федеральных и региональных институтов развития в инновационной и научно-технической сферах, исполнительных и представительных органов государственной власти всех уровней, предпринимательского и банковского сообществ.



«В Иркутской области создана мощная база по производству электроэнергии, на базе дешевой энергетики работают крупнейшие производства, прежде всего алюминиевые, население имеет самый низкий тариф на электроэнергию в РФ. Область лидирует по объемам лесозаготовки, - напомнил министр экономического развития региона Евгений Орачевский. - Иркутская область - один из самых мощных регионов по своему потенциалу, у нас фактически осваивается всего лишь 26% процентов разведанных природных ресурсов. Цель форума - изучив опыт прошлого, поговорить о настоящем и будущем, привлечь к этому науку. Выработать конкретные решения с тем, чтобы это стало реальными документами на уровне закона».



"Мы озабочены сложившимся в последние годы разрушением союза между политиками, государственными деятелями, экономистами и учеными. Каждый существует сам по себе, координации нет. Поэтому, возвращаясь к опыту конференции 1947 года, мы надеемся вернуться к положительному примеру, - цитирует пресс-служба регионального правительства председателя Фонда «Байкальские стратегии» Юрия Курина. - Необходим трезвый взгляд на экономическую ситуацию и взгляд в будущее. 7 - 10 сентября проводится «Форсайт Байкальского региона», на котором мы попытаемся заглянуть в дальнюю перспективу, до 30 лет. Для того, чтобы изменить ситуацию внутри области, надо планировать все на более долгий срок. Сегодняшний форум - это лишь первая ступень в длинном пути, который мы должны пройти".



По словам директора Института региональных экономических исследований, вице-президента Российской академии естественных наук Петра Бурака, главная задача форума состоит в том, что он поможет консолидировать усилия руководства области, научной общественности, экспертного сообщества, а также жителей в обсуждении и решении проблем, стоящих перед регионом. «Итоги развития Иркутской области за последние полтора - два года - очень оптимистичные. По итогам 2016 года область показала одни из лучших результатов в Сибири, за первую половину 2017 - одни из самых успешных и по России. Я думаю, что сейчас необходимо обратить больше внимание на вопросы социального развития региона, поскольку промышленное развитие демонстрирует успешные темпы», - сказал П. Бурак.



«Форум проходит на четырех площадках: ИГУ, ИРНИТУ, ИрГУПС и ИНЦ СО РАН, - сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Иркутской области» Олег Севрюков. - Первый день работы форума посвящен итогам 70-летнего развития и решениям, которые были приняты давно, но определяют и сегодняшнюю нашу экономику. Мы имеем уникальную возможность наблюдать, как в недавнем прошлом в Иркутской области создавались города, успешные предприятия. Завтра день будет посвящен взгляду в будущее и определению ключевых направлений развития на ближайшую перспективу. Мы хотели бы видеть на форуме молодых людей, которые будут строить экономику завтрашнего дня».



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2017-09-04 12:27:35