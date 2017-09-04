ОНФ: благоустройство дворов и общественных зон в Черемхово выполнят в срок

Иркутск. Сибирские новости - Активисты иркутского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили ход реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Черемхово. Это один из немногих городов, где подрядчики уже приступили к благоустройству дворовых территорий и общественных зон. На реализацию данного проекта Черемхово получит более 46 млн руб. из федерального и областного бюджетов, а 2 млн руб. добавит муниципалитет в рамках софинансирования программы.



На эти средства в 12 дворах планируется сделать асфальтирование прилегающей территории, реконструировать ливневую канализацию и освещение, организовать места стоянки для автомобилей, обустроить тротуары, установить игровые и спортивные комплексы для детей и подростков. Преобразятся также Парк культуры и отдыха и площадь имени Ленина.



Как рассказал мэр города Вадим Семенов, по 11 дворам уже завершены конкурсные процедуры и на большинстве из них начаты ремонтные работы. Лишь с одним объектом возникли трудности: оставшейся суммы средств не хватило на выполнение запланированных работ. Поэтому администрация заключила договор социального партнерства с компанией, пожелавшей выступить инвестором и сделать часть работ по благоустройству за свой счет.



В данный момент проводится конкурсная процедура по отбору подрядчика, после чего на этом объекте также начнутся работы, сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ. Во время рейда общественники встретились с жителями дома № 15 по улице Ленина, где уже идет ремонт, и лично оценили ход работ по благоустройству дворов.



Горожане отметили, что власти муниципалитета учли их главное пожелание - заасфальтировать дорогу возле дома и пешеходные дорожки. Долгие годы люди не могли решить проблему, которая становилась особо острой в осенне-весенний период. Вместе с тем, жители попросили чиновников сделать более удобные подъезды к гаражам, расширить проезд к дому, а также предусмотреть шлагбаум, чтобы двор стал безопаснее. На данный момент завершается этап прохождения экспертиз, тендеров, заключения контрактов. Тот факт, что в Черемхово уже в большинстве дворов в августе начаты работы, - гарантия того, что все будет сделано в срок, считают в ОНФ.



В завершение активисты ОНФ посетили площадь имени Ленина, которая также благоустраивается в рамках программы. На ней планируется провести работы по замене асфальтового полотна, ремонту пешеходных дорожек и прилегающей дороги. Общественники обратили внимание на комплексный подход в вопросах благоустройства и отметили, что масштабный ремонт производится по всей улице Ленина.



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2017-09-04 12:32:27