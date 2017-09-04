|
..
|Центробанк РФ
|USD
|58.06
|
↑
|
(+58.06)
|EUR
|69.00
|
↑
|
(+69.00)
|10 CNY
|88.38
|
↑
|
(+88.38)
|
ОНФ: благоустройство дворов и общественных зон в Черемхово выполнят в срок
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Активисты иркутского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили ход реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Черемхово. Это один из немногих городов, где подрядчики уже приступили к благоустройству дворовых территорий и общественных зон. На реализацию данного проекта Черемхово получит более 46 млн руб. из федерального и областного бюджетов, а 2 млн руб. добавит муниципалитет в рамках софинансирования программы.
На эти средства в 12 дворах планируется сделать асфальтирование прилегающей территории, реконструировать ливневую канализацию и освещение, организовать места стоянки для автомобилей, обустроить тротуары, установить игровые и спортивные комплексы для детей и подростков. Преобразятся также Парк культуры и отдыха и площадь имени Ленина.
Как рассказал мэр города Вадим Семенов, по 11 дворам уже завершены конкурсные процедуры и на большинстве из них начаты ремонтные работы. Лишь с одним объектом возникли трудности: оставшейся суммы средств не хватило на выполнение запланированных работ. Поэтому администрация заключила договор социального партнерства с компанией, пожелавшей выступить инвестором и сделать часть работ по благоустройству за свой счет.
В данный момент проводится конкурсная процедура по отбору подрядчика, после чего на этом объекте также начнутся работы, сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ. Во время рейда общественники встретились с жителями дома № 15 по улице Ленина, где уже идет ремонт, и лично оценили ход работ по благоустройству дворов.
Горожане отметили, что власти муниципалитета учли их главное пожелание - заасфальтировать дорогу возле дома и пешеходные дорожки. Долгие годы люди не могли решить проблему, которая становилась особо острой в осенне-весенний период. Вместе с тем, жители попросили чиновников сделать более удобные подъезды к гаражам, расширить проезд к дому, а также предусмотреть шлагбаум, чтобы двор стал безопаснее. На данный момент завершается этап прохождения экспертиз, тендеров, заключения контрактов. Тот факт, что в Черемхово уже в большинстве дворов в августе начаты работы, - гарантия того, что все будет сделано в срок, считают в ОНФ.
В завершение активисты ОНФ посетили площадь имени Ленина, которая также благоустраивается в рамках программы. На ней планируется провести работы по замене асфальтового полотна, ремонту пешеходных дорожек и прилегающей дороги. Общественники обратили внимание на комплексный подход в вопросах благоустройства и отметили, что масштабный ремонт производится по всей улице Ленина.
Ссылки по теме:
2017-09-04 12:32:27
Комментарии
|
|
ОНФ: благоустройство дворов и общественных зон в Черемхово выполнят в срок
12:32 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты иркутского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили …
На форуме «Байкальский регион» обсуждают ключевые вопросы развития Иркутской области
12:27 - Иркутск. Сибирские новости - На форуме «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего» …
С. Брилка: необходимы реальные решения для включения в программу социально-экономического развития Приангарья
12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка принял …
Капремонт общего имущества многоквартирных домов начался в Усть-Илимске
12:13 - Усть-Илимск. Сибирские новости - В Усть-Илимске начались работы по капитальному ремонту общего имущества …
Агропромышленный комплекс Иркутской области представят на выставке в Москве
12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство сельского хозяйства Иркутской области представит экспозицию …
Уголовное дело по факту взрыва на газовом месторождении в Катангском районе передано в суд
12:03 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении …
Конструкции, рассказывающие об истории города, установят в Черемхово
11:57 - Черемхово. Сибирские новости - Шесть новых уличных свитков, рассказывающих об истории города, установят …
Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Тайшете
11:25 - Тайшет. Сибирские новости - Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Тайшете.Работы ведут …
Новую схему размещения нестационарных торговых объектов готовят в Ангарске
11:17 - Ангарск. Сибирские новости - Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов представила администрация …
Проблему нехватки питьевой воды решают в Качугском районе
11:08 - Качугский район. Сибирские новости - Скважину с питьевой водой пробурили в деревне Аргун Качугского района. …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник ожидается переменная облачность, ночью в южных, верхнеленских и северо-восточных, днем в западных и северо-западных районах местами небольшие и умеренные дожди, грозы.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы летних 4G-кинотеатров в регионе. За месяц необычные кинотеатры в области посетили жители Иркутска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Братска и Усть-Илимска. Они суммарно посмотрели более 100 кинокартин и мультфильмов.
Компания РУСАЛ реализует оригинальную идею: на базе санатория-профилактория "Металлург" в Саяногорске (Хакасия) она организовала летний корпоративный лагерь для детей своих сотрудников "Экспедиция на планету РУСАЛ".
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совершенствует линейку тарифов «Мой Tele2». Компания добавляет безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах в тариф «Мой разговор». До 6 сентября обновленный тариф «Мой разговор» будет запущен во всех регионах присутствия Tele2.