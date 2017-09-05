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Экспозицию Даши Намдакова «Душа Азии» откроют в Ангарском городском музее

Фото: Яна Ушакова
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Ангарск. Сибирские новости - С 5 сентября по 5 октября в выставочных залах Ангарского городского музея будет открыта тематическая экспозиция Даши Намдакова «Душа Азии».

Представленная экспозиция является частью крупного выставочного проекта «Душа Азии», который действовал летом 2015 года в галерее современного искусства Виктора Бронштейна в Иркутске. В 2016 году экспозицию увидели жители Бурятии во время ХII международного фестиваля «Алтаргана-2016», чуть позже - посетители Национального музея Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

На выставке представлено 18 произведений: живописных полотен и скульптурных композиций, созданных мастерами Бурятии и Иркутской области. Уникальные произведения художников разных поколений, жанров и стилей демонстрируют их историко-культурное единство и многообразие творчества.

Искусство бронзового литья и художественной работы с металлом представлено работами таких талантливых мастеров, как Гэсэр Зодбоев, Евгений Болсобоев, Дмитрий Будажабэ, а также всемирно признанного скульптора Даши Намдакова.

Живописное искусство зрители увидят в картинах настоящих мастеров: Народных художников России Виталия Смагина и Виталий Рогаль, Народнгого художника Республики Бурятии Бальжинима Доржиева. Творчество молодых авторов региона продемонстрируют работы Сергея Писарева, Любови Бертаковой, Светланы Андреевой.

Подлинным украшением экспозиции станут живописные работы «Осенний пейзаж» и «Сухоцвет» Заслуженного художника РФ Аллы Цыбиковой. Жители Ангарска первыми в Иркутской области увидят работы признанного автора из Бурятии.

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2017-09-05 11:32:42




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