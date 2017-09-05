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Новые футбольные ворота закупят для 15 школ в Усолье-Сибирском

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Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В новом учебном году для 15 усольских школ в рамках «Народных инициатив» закупят новые футбольные ворота. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На эти цели за счет проекта направлено 960 тыс. руб.

Ворота уже установлены у школ № 5, 8, 13, 16 и лицея № 1. В течение недели они появятся на уличных площадках всех городских школ.

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2017-09-05 11:35:59




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