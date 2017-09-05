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Работы по формированию комфортной городской среды начались в Усолье-Сибирском

Фото: Сайт МО
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Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В усольских дворах, попавших в первый этап реализации программы по формированию комфортной городской среды, начались работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на 59 квартале работает большегрузная техника, демонтируют старый асфальт, железобетонные бордюры, идет подготовка территории к планировке. По Ленинскому проспекту идет формовка и спил деревьев.

Напомним, комплекс работ по благоустройству дворов, согласно условиям госпрограммы по формированию комфортной городской среды, должен завершиться до 1 декабря текущего года. В 2017 году новую жизнь получат шесть крупных дворовых территорий, в которые входят ряд многоквартирных домов по улицам Менделеева, Розы Люксембург, Луначарского, Машиностроителей, Ленинскому и Комсомольскому проспектам. В последующие годы реализации госпрограммы предстоит благоустроить порядка 200 дворовых территорий.

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2017-09-05 11:39:51




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