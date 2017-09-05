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Автомобильную парковку обустроят в иркутском микрорайоне Топкинский до конца года

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Иркутск. Сибирские новости - Автомобильную парковку обустроят возле детсада № 156 в мкрн. Топкинский до конца года.

Такое решение приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников совместно с председателем комитета городского обустройства администрации Иркутска Еленой Федоровой. В совещании также приняли участие представители администрации города, правоохранительных органов и общественности.

По словам Е. Федоровой, с мая по июль совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» было проверено 108 школьных и дошкольных учреждений города. Рассматривалось качество дорожной разметки, тротуаров, подъездных путей, наличие пешеходных переходов, оборудование дорожными знаками, в том числе наличие парковочных мест.

«Для обеспечения мер антитеррористической защищённости и противопожарной безопасности на сегодняшний день не предусмотрено размещение парковочных мест на территории школьных и дошкольных образовательных учреждений, а только на прилегающих территориях. По результатам выезда на 14 объектах школьного и дошкольного образования необходимо оборудовать парковки. Определены возможные места для их размещения, ориентировочно подсчитаны объемы работ и стоимость их выполнения. Вопрос будет прорабатываться», - подчеркнула Е. Федорова.

В ходе совещания также был рассмотрен вопрос незаконных парковок автомобилей на остановках общественного транспорта. Глава города предложил начальнику ОГИБДД МУ МВД совместно с общественниками разработать схему взаимодействия для фиксации подобных случаев и привлечения нарушителей к ответственности.

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2017-09-05 11:44:36




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