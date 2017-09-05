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ТАСС проведет сессию «Роль СМИ в формировании экологического мировоззрения» в рамках БМЭВФ-2017

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Иркутск. Сибирские новости - Информационное агентство России ТАСС выступит организатором сессии «Роль СМИ в формировании экологического мировоззрения» на Байкальском Международном экологическом водном форуме, который пройдет в Иркутске 14 - 15 сентября и будет приурочен к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Фокусом дискуссии станут ключевые тренды экологического просвещения и проработанность темы в современных произведениях культуры на Западе и в России. Журналисты, экологи и регуляторы рассмотрят наиболее действенные профессиональные приемы для выпуска качественной эконовости, раскроют секреты ее популярности в информационном пространстве и особенности подачи материала. Участники обсудят, как популяризировать экологически ответственное поведение и определят роль СМИ в сохранении окружающей среды и формировании экологического сознания.

К участию в форуме приглашены: главный редактор телеканала «Россия-24» Евгений Бекасов, директор по программам «Гринпис России» Иван Блоков, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, руководитель пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Николай Гудков и многие другие.

Сессия «Роль СМИ в формировании экологического мировоззрения» пройдет 15 сентября в «Сибэкспоцентре», начало в 13:30.

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2017-09-05 11:53:38




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