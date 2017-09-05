Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней усольчанки задержан

12:32 - Иркутск. Сибирские новости - В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий удалось …

Следственный комитет проверяет факт травмирования пассажирки в общественном транспорте

12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Накануне в ходе мониторинга средств массовой информации на одном из региональных …

Движение транспорта по улице Авиастроителей в Иркутске ограничат на несколько дней

12:23 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице Авиастроителей будет ограничено с 9 по 11 сентября. …

Органическое сельское хозяйство, лесные ресурсы, фармацевтика: на что делать ставки Байкальским регионам?

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Туризм на Байкале может стать глобальной витриной сельского хозяйства на …

Братчанка Ирина Долгова заняла пятое место в Чемпионате мира по дзюдо

12:03 - Братск. Сибирские новости - Братчанка Ирина Долгова в составе сборной команды России приняла участие …

ТАСС проведет сессию «Роль СМИ в формировании экологического мировоззрения» в рамках БМЭВФ-2017

11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Информационное агентство России ТАСС выступит организатором сессии «Роль …

Автомобильную парковку обустроят в иркутском микрорайоне Топкинский до конца года

11:44 - Иркутск. Сибирские новости - Автомобильную парковку обустроят возле детсада № 156 в мкрн. Топкинский …

Работы по формированию комфортной городской среды начались в Усолье-Сибирском

11:39 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В усольских дворах, попавших в первый этап реализации программы …

Новые футбольные ворота закупят для 15 школ в Усолье-Сибирском

11:35 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В новом учебном году для 15 усольских школ в рамках «Народных …

Экспозицию Даши Намдакова «Душа Азии» откроют в Ангарском городском музее

11:32 - Ангарск. Сибирские новости - С 5 сентября по 5 октября в выставочных залах Ангарского городского музея …