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Братчанка Ирина Долгова заняла пятое место в Чемпионате мира по дзюдо

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Братск. Сибирские новости - Братчанка Ирина Долгова в составе сборной команды России приняла участие в личном и командном Чемпионате мира по дзюдо и заняла пятое место.

Ирина выступала в личном зачете в весовой категории 48 кг. На старте дня 28 августа она переиграла на последних секундах встречи португалку Сидерот, а во втором круге, не добившись преимущества в коронном партере, в «голден скор» получила победу из-за ошибки соперницы, атаковавшей россиянку за ногу. Четвертьфинал свел Ирину с чемпионкой мира, медалистом Игр-2016 японкой Кондо. Титулованная соперница первой заработала преимущество в «ваза-ари» и хоть и не сумела его упрочить, удержала до финальной сирены, выбив Долгову из числа претенденток на финал. В первом круге группы утешения Ирина в дополнительном периоде взяла верх над француженкой Клемен, однако в схватке за «бронзу» пропустила быстрый бросок Галбадрах и осталась за чертой призеров. Ирина Долгова занимается дзюдо у Заслуженного тренера России Наталии Дору в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак».

Чемпионат мира проходил с 28 августа по 3 сентября в Будапеште (Венгрия). Соревнования собрали свыше 700 спортсменов из 126 стран.

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2017-09-05 12:03:29




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