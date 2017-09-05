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Органическое сельское хозяйство, лесные ресурсы, фармацевтика: на что делать ставки Байкальским регионам?
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Иркутск. Сибирские новости - Туризм на Байкале может стать глобальной витриной сельского хозяйства на Байкальской территории. Об этом 5 сентября на пленарной сессии в рамках форума «Байкальский регион» заявил кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории экологии и геохимической деятельности микроорганизмов Института микробиологии им. С. Н. Виноградского РАН Зоригто Намсараев. Он выступил с докладом «Биотехнологии: взгляд в будущее Байкальского региона».
«Можно участвовать в международной торговле сертифицированными органическими продуктами питания и выходить, в том числе, на функциональные продукты, которые приводят к снижению риска возникновения некоторых заболеваний. Для этого нужно хорошо знать состав продуктов питания: действительно ли они оказывают такое положительное влияние на организм, доказано ли это клинически. Соответственно, нужно иметь доказательную базу здесь, в регионе», - отметил эксперт.
По его словам, на базе этого можно разрабатывать байкальский бренд. При этом нужна система контроля, которая бы гарантировала качество продукта. В этой связи, отмечает З. Намсараев, возникает вопрос, связанный с подготовкой кадров и поиском комплексных решений для сельхозпроизводителей. Существующие решения, считает он, отрывочны, не связаны в отдельную целую стратегию, их нужно увязывать, и под это готовить кадры.
«Сейчас есть попытки на федеральном уровне. В Москве, Белгородской области готовят специалистов в этом направлении, поэтому, мне кажется, что по Байкальскому региону тоже нужно делать такие попытки, выстраивать полноценные и целенаправленные стратегии», - отмечает эксперт.
Также, по мнению З. Намсараева, на территории Байкальского региона имеет смысл выстраивать развитие органического сельского хозяйства, которому сейчас уделяется большое внимание. Так, в Федеральном Собрании рассматривается проект соответствующего федерального закона. «Жесткие экологические ограничения вынуждают заниматься природосберегающими агротехнологиями. Это уже создает маленькое окно, которое тоже можно использовать дальше», - считает эксперт.
Еще одно направление, которое можно привязать к Байкальскому региону, считает он, холодоводная аквакультура, основанная на местных видах рыб. «У нее есть все возможности для дальнейшего развития», - отмечает З. Намсараев. По его словам, рост аквакультурного производства - это мировой тренд.
Третье направление - лесные ресурсы. И в этом аспекте важнейшим вопросом является то, каким образом регионы распоряжаются этим ресурсом, как восстанавливают леса. «И тут не хотелось бы, чтобы Иркутская область повторила путь европейской части России. Там из-за того, что восстановление лесов и ухаживание за ними было проведено не очень грамотно, активно, произошла деградация лесов, замена дорогих, ценных пород леса смешанными, мелколиственными лесами. Это подрывает лесную индустрию российского северо-запада», - добавил эксперт. Не менее важный вопрос - переработка леса.
Другое направление - фармацевтика. «У нас есть Байкал, различные объекты, которые находятся вокруг него: соленые озера, горячие источники, леса. И это источник новых микроорганизмов с новыми свойствами. У нас есть огромная нужда в новых молекулах, которые способны убивать новые микроорганизмы, вызывающие новые болезни. Нужно искать новые антибиотики и пользоваться собственными природными ресурсами», - отмечает З. Намсараев.
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2017-09-05 12:14:12
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