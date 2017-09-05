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Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней усольчанки задержан
12:32 - Иркутск. Сибирские новости - В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий удалось …
Следственный комитет проверяет факт травмирования пассажирки в общественном транспорте
12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Накануне в ходе мониторинга средств массовой информации на одном из региональных …
Движение транспорта по улице Авиастроителей в Иркутске ограничат на несколько дней
12:23 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице Авиастроителей будет ограничено с 9 по 11 сентября. …
Органическое сельское хозяйство, лесные ресурсы, фармацевтика: на что делать ставки Байкальским регионам?
12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Туризм на Байкале может стать глобальной витриной сельского хозяйства на …
Братчанка Ирина Долгова заняла пятое место в Чемпионате мира по дзюдо
12:03 - Братск. Сибирские новости - Братчанка Ирина Долгова в составе сборной команды России приняла участие …
ТАСС проведет сессию «Роль СМИ в формировании экологического мировоззрения» в рамках БМЭВФ-2017
11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Информационное агентство России ТАСС выступит организатором сессии «Роль …
Автомобильную парковку обустроят в иркутском микрорайоне Топкинский до конца года
11:44 - Иркутск. Сибирские новости - Автомобильную парковку обустроят возле детсада № 156 в мкрн. Топкинский …
Работы по формированию комфортной городской среды начались в Усолье-Сибирском
11:39 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В усольских дворах, попавших в первый этап реализации программы …
Новые футбольные ворота закупят для 15 школ в Усолье-Сибирском
11:35 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В новом учебном году для 15 усольских школ в рамках «Народных …
Экспозицию Даши Намдакова «Душа Азии» откроют в Ангарском городском музее
11:32 - Ангарск. Сибирские новости - С 5 сентября по 5 октября в выставочных залах Ангарского городского музея …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 5 - 10 м/с, порывы до 14 м/с.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
В Иркутске начал работу Форум «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего», посвященный 70-летию Конференции по изучению производительных сил Иркутской области, которая состоялась в августе 1947 года.
Металлографический комплекс для анализа качества готовой продукции запущен в эксплуатацию на Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ. Комплекс оснащен микроскопами, которые позволяют оценить макро- и микроструктуру образцов, а также станками для подготовки проб.
Химический завод АО «Ангарская нефтехимическая компания» отметил юбилей. Это один из ведущих заводов предприятия, который был образован в августе 1997 года путем объединения четырех старейших заводов: гидрирования, химического, полукоксования, газового. Производства химзавода охватывают целую гамму процессов - от производства химической и нефтехимической продукции до утилизации отходов производства АО «АНХК».