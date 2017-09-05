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Движение транспорта по улице Авиастроителей в Иркутске ограничат на несколько дней

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Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице Авиастроителей будет ограничено с 9 по 11 сентября. В частности, ограничение будет действовать на участке от ул. Макаренко до пер. Пулковского.

Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба мэрии.

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2017-09-05 12:23:24




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