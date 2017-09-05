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Следственный комитет проверяет факт травмирования пассажирки в общественном транспорте

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Иркутск. Сибирские новости - Накануне в ходе мониторинга средств массовой информации на одном из региональных телеканалов выявлен материал о травмировании пожилой иркутянки после поездки на общественном транспорте. По данному факту региональный СУ СКР организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В репортаже говорится о том, что женщина получила различные телесные повреждения, упав с подножки автобуса на землю и ударившись головой. По версии потерпевшей, водитель автобуса не удостоверился, что все пассажиры вышли, и тронулся с места. Водитель имеет иную точку зрения на произошедшее: он удостоверился, что женщина вышла и только тогда начал движение.

В ходе доследственной проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, и по окончании примут процессуальное решение.

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2017-09-05 12:31:09




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