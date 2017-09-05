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Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней усольчанки задержан

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Иркутск. Сибирские новости - В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий удалось задержать подозреваемого в изнасиловании 17-летней девушки. Им оказался 27-летний местный житель, инвалид детства, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере.

Напомним, сегодня утром девушка направлялась на вокзал. На улице Луначарского ей встретился неизвестный мужчина, который, под угрозой применения физической расправы, изнасиловал её, а после скрылся с места происшествия.

В эти минуты с задержанным работают следователи. Мужчина дает признательные показания. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-09-05 12:32:29




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