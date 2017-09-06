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Центр СПИД выявил три положительных результата ВИЧ по итогам акции ко Дню Знаний

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Иркутск. Сибирские новости - Центр СПИД в ходе акции ко Дню Знаний выявил три положительных результата на ВИЧ у женщин в возрасте 38, 47 и 55 лет. Каждой на месте оказали психологическую помощь и порекомендовали обратиться в Центр для проведения дополнительных исследований и постановки точного диагноза.

Акция прошла в предместье Рабочем, на набережной Ангары у памятника Александру III и на Ярмарке здоровья в Шелехове. Мероприятие позволило провести консультации и проинформировать по вопросам заболевания более 1,5 тыс. жителей двух городов. Также тест сдали приезжие из Ангарска, Братска и Богучан.

В развернутых мобильных пунктах медицинского освидетельствования свой ВИЧ-статус узнал 241 человек.

По данным Центра СПИД, ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в Иркутской области остается сложной: болеет свыше 35 тыс. человек. Причиной каждых трех новых заболеваний из четырех становятся незащищенные сексуальные контакты. Часто ВИЧ-инфекцию обнаруживают у людей среднего и старшего возраста.

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2017-09-06 11:32:45




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