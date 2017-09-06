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ОНФ проинспектировал главный загрязнитель Байкала

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Иркутск. Сибирские новости - Во время Межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам активисты Народного фронта совместно с врио главы Республики Бурятия Алексеем Цыденовым провели рейд к изношенным очистным сооружениям, которые являются главными загрязнителями озера Байкал. Особое значение строительству очистных сооружений в Улан-Удэ придали президент России, лидер ОНФ Владимир Путин и министр природных ресурсов России Сергей Донской.

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Николая Будуева, в Бурятии повторно объявлен конкурс на поиски подрядной организации по реконструкции первой очереди очистных сооружений Улан-Удэ. «Очистные сооружения являются важным элементом программы по сохранению озера Байкал. Этот вопрос ОНФ держит на контроле, мы будем всеми силами помогать руководству Бурятии в ее реализации. Очистные сооружения Улан-Удэ сегодня изношены почти на 95%, город стал одним из основных источников загрязнения Байкала. Мы видим, как каждый год ситуация ухудшается, поэтому ее надо менять. Необходимо осуществить жесткий контроль за работой подрядчика, и чтобы никакие обстоятельства не помешали вовремя заключить контракты и начать работу в течение ближайших нескольких месяцев», - сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на Н. Будуева.

«Этот проект очень важен для нас. Очистные сооружения должны работать, в городе не должно быть запахов, сливы в Селенгу должны быть очищены. Мы будем пристально следить за подрядчиком, который выиграет конкурс на проведение работ. Я бы хотел поблагодарить ОНФ за то внимание, которое он уделяет нам, за то, что экологическая конференция проходит в Улан-Удэ, сюда приехали эксперты. Будут решаться вопросы, которые заложат основу для наших дальнейших действий», - отметил в свою очередь А. Цыденов.

Межрегиональная экологическая конференция ОНФ по СФО и ДФО проходит 6 сентября в Улан-Удэ. В мероприятии принимают участие гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам экологии, представители профильных министерств и ведомств, региональных властей, журналисты. Мероприятие в Улан-Удэ - это четвертая межрегиональная конференция ОНФ в 2017 году, ранее Народный фронт провел конференции в Ростове-на-Дону, Калининграде и Кирове. Результаты работы будут представлены на большом экологическом форуме ОНФ в конце года.

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2017-09-06 11:43:26




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