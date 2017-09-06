Более 400 случаев хищения электроэнергии выявили с начала года в Иркутской области

12:25 - Иркутск. Сибирские новости - За прошедшие месяцы 2017 года сотрудники ОАО «ИЭСК» и «Иркутской …

Девушка выжила, упав с 15-го этажа на автомобиль

12:21 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в микрорайоне Радужный девушка спрыгнула с 15-го этажа дома на …

Определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации по обустройству мыса Хобой

12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Определен подрядчик, который займется разработкой проектно-сметной документации …

Агрофирма «Ангара» эксплуатировала скотомогильники с нарушением закона

12:10 - Иркутск. Сибирские новости - Усть-Илимская межрайонная прокуратура провела проверку мест утилизации отходов …

С. Донской: маловодье в Сибири сказалось на Байкале

12:06 - Москва. Сибирские новости - Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской прокомментировал …

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершили в Тулуне

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - В Тулуне завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса …

Полномочия 10 депутатов досрочно прекращены в Зиминском районе по требованию прокуратуры

12:00 - Иркутск. Сибирские новости - Зиминская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства …

Дороги к трем усольским садоводствам отремонтируют до 15 октября

11:49 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском дороги до садоводств «Кооператор», …

ОНФ проинспектировал главный загрязнитель Байкала

11:43 - Иркутск. Сибирские новости - Во время Межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного …

Центр СПИД выявил три положительных результата ВИЧ по итогам акции ко Дню Знаний

11:32 - Иркутск. Сибирские новости - Центр СПИД в ходе акции ко Дню Знаний выявил три положительных результата …