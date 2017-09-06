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Дороги к трем усольским садоводствам отремонтируют до 15 октября

Фото: Правительство ИО
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Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском дороги до садоводств «Кооператор», «Березка» и «Бодрость» отремонтируют до 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонту подлежат более 15 тыс. кв. м дорожного полотна. По итогам электронного аукциона ремонтные работы выполняет ООО «Лидер», сумма муниципального контракта составила 16,2 млн руб.

Срок гарантии на выполнение всех видов работ по ремонту данных автомобильных дорог составляет 36 месяцев, в случае выявления недостатков они будут устраняться за счет подрядчика.

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2017-09-06 11:49:34




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