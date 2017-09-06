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Полномочия 10 депутатов досрочно прекращены в Зиминском районе по требованию прокуратуры

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Иркутск. Сибирские новости - Зиминская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции в муниципальных образованиях, в ходе которой установлены нарушения законодательства со стороны депутатов Батаминского и Масляногорского муниципальных образований.

Выяснилось, что депутаты в установленный срок не предоставили сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера на себя, супруга (супругу), несовершеннолетних детей. «В связи с этим в Думы вышеуказанных муниципальных образований прокурором внесены представления об устранении нарушений законодательства с требованием о досрочном прекращении полномочий депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства», - сообщает областная прокуратура.

По результатам рассмотрения представлений прокурора досрочно были прекращены полномочия 10 депутатов.

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2017-09-06 12:00:08




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