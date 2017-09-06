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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершили в Тулуне

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Иркутск. Сибирские новости - В Тулуне завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), общая площадь которого составляет свыше 1,3 тыс. кв. м. Объект начнет работать с 15 сентября. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

«В Иркутской области особое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта, в том числе развитию спортивной инфраструктуры. В этом году мы уже открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Нукутском районе, а также там отремонтировали стадион. В ближайшее время откроет двери ФОК в Тулуне, затем на очереди спорткомплексы в Нижнеудинске и Бодайбо», - сообщает пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на И. Резника.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тулуне имеет универсальный игровой зал 43х18 м, приспособленный для занятий разными видами спорта. Есть раздевалки, душевые, инвентарная комната, медицинский пункт, помещения для тренеров и администрации, подсобное помещение для персонала, комната отдыха.

Как отметил министр спорта области, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Тулуне велось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общая стоимость объекта составила более 75 млн руб., из них из федерального бюджета было выделено 36,9 млн руб., из областного - 34,02 млн руб., из местного - 4,08 млн руб.

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2017-09-06 12:01:58




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