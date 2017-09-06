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С. Донской: маловодье в Сибири сказалось на Байкале

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Москва. Сибирские новости - Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской прокомментировал ситуацию с уровнем воды в Байкале. По его словам, на сегодня уровень озера составляет 456,25 м в тихоокеанской системе высот.

«Мы выше минимального уровня, но все-таки мы вполовину меньше среднего многолетнего уровня. Маловодье в Сибири сказалось на Байкале. Несмотря на наши ожидания, мы большого прироста в этом году не увидели. Мы ожидали, что ситуация выправится, и в этом году мы ниже минимального уровня не уйдем, но риски сохраняются», - цитирует С. Донского пресс-служба министерства.

Виноват, отмечает он, в том числе климат. Маловодье коснулось не только Байкала, но и его притоков, и Ангары. Маловодье в этом году достаточно серьезно сказалось и на социально-экономическом развитии многих Прибайкальских регионов. «Но сегодняшняя ситуация лучше, чем это было в предыдущие годы. Лучше с точки зрения забора воды на Байкале, по реагированию местных властей. Понятно, это природный цикл, и мы ожидаем, что все-таки постепенно, несмотря на климатические условия, ситуация на Байкале постепенно будет приходить уже в нормальную, уровень воды будет восстанавливаться», - добавил министр.

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2017-09-06 12:06:18




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