Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 06.09.2017, 15:04
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.85 (+0.07)
EUR 68.78 (+0.05)
10 CNY 88.30 (-0.32)
Информер праздники сегодня

Агрофирма «Ангара» эксплуатировала скотомогильники с нарушением закона

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Усть-Илимская межрайонная прокуратура провела проверку мест утилизации отходов животноводства, расположенных на территории Усть-Илимска и эксплуатируемые ООО «Стройфирма», АО «Агрофирма «Ангара». Также под проверку попала деятельность администраций Усть-Илимска и Усть-Илимского района в этой сфере законодательства.

По результатам проверки в работе администрации Усть-Илимска и ООО «Стройфирма» нарушений не выявлено. В отношении АО «Агрофирма «Ангара» установлен факт эксплуатации скотомогильника на протяжении длительного времени с нарушением закона.

Речь идет об отсутствии проекта санитарно-защитной зоны скотомогильника, не соблюдении размера такой зоны в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. Нарушения допускались обществом и ранее, однако никаких мер к их устранению АО «Агрофирма «Ангара» не предприняло.

«Кроме того, выявлен факт бездействия в деятельности муниципалитета Усть-Илимского района, которым до настоящего времени не приняты меры по организации доставки биологических отходов для переработки и захоронения (сжигания), что является важной составляющей мер по предупреждению чрезвычайной ситуации», - сообщает региональная прокуратура.

Для устранения нарушений в администрацию Усть-Илимского района, АО «Агрофирма «Ангара» внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Ссылки по теме:

2017-09-06 12:10:36




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!