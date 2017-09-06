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Определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации по обустройству мыса Хобой

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Иркутск. Сибирские новости - Определен подрядчик, который займется разработкой проектно-сметной документации по обустройству мыса Хобой. Победителем открытого конкурса стала иркутская компания ООО «Драфт». Стоимость проекта составит 1, 4 млн руб. Проект должен быть готов к концу октября.

Согласно техзаданию, проектно-сметная документация будет включать в себя генплан размещения настильной туристической тропы, 16 смотровых площадок, парковки, туалетов, пикниковых точек, технического и жилого блоков, а также разработку всех необходимых конструкций. Все техрешения должны предусматривать минимальное вмешательство в природную среду и сохранять эстетику ландшафта.

Эскиз проекта экотропы на мысе Хобой был презентован представителям общественных организаций, профессиональным сообществам, а также местному населению Ольхона. Все они высказали свои замечания и пожелания, которые будет учтены при разработке окончательного проекта.

Напомним, в этом году администрация «Заповедного Прибайкалья» защитила в министерстве природных ресурсов РФ пять проектов по благоустройству инфраструктуры Прибайкальского национального парка. Общая стоимость работ по федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» составит 36 млн руб.

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2017-09-06 12:16:45




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