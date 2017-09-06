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Более 400 случаев хищения электроэнергии выявили с начала года в Иркутской области
12:25 - Иркутск. Сибирские новости - За прошедшие месяцы 2017 года сотрудники ОАО «ИЭСК» и «Иркутской …
Девушка выжила, упав с 15-го этажа на автомобиль
12:21 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в микрорайоне Радужный девушка спрыгнула с 15-го этажа дома на …
Определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации по обустройству мыса Хобой
12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Определен подрядчик, который займется разработкой проектно-сметной документации …
Агрофирма «Ангара» эксплуатировала скотомогильники с нарушением закона
12:10 - Иркутск. Сибирские новости - Усть-Илимская межрайонная прокуратура провела проверку мест утилизации отходов …
С. Донской: маловодье в Сибири сказалось на Байкале
12:06 - Москва. Сибирские новости - Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской прокомментировал …
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершили в Тулуне
12:01 - Иркутск. Сибирские новости - В Тулуне завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса …
Полномочия 10 депутатов досрочно прекращены в Зиминском районе по требованию прокуратуры
12:00 - Иркутск. Сибирские новости - Зиминская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства …
Дороги к трем усольским садоводствам отремонтируют до 15 октября
11:49 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском дороги до садоводств «Кооператор», …
ОНФ проинспектировал главный загрязнитель Байкала
11:43 - Иркутск. Сибирские новости - Во время Межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного …
Центр СПИД выявил три положительных результата ВИЧ по итогам акции ко Дню Знаний
11:32 - Иркутск. Сибирские новости - Центр СПИД в ходе акции ко Дню Знаний выявил три положительных результата …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, местами небольшие дожди. Утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
В Хакасии начал свою работу корпоративный молодежный слет компании РУСАЛ. С 4 по 7 сентября на базе санатория-профилактория «Металлург» в Саяногорске лучшие молодые сотрудники предприятий Компании будут получать новые знания и навыки, проявлять свои творческие способности, а главное – презентовать производственные идеи и предлагать свое видение дальнейшей стратегии развития РУСАЛа.
В Иркутске начал работу Форум «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего», посвященный 70-летию Конференции по изучению производительных сил Иркутской области, которая состоялась в августе 1947 года.
Металлографический комплекс для анализа качества готовой продукции запущен в эксплуатацию на Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ. Комплекс оснащен микроскопами, которые позволяют оценить макро- и микроструктуру образцов, а также станками для подготовки проб.