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Девушка выжила, упав с 15-го этажа на автомобиль

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в микрорайоне Радужный девушка спрыгнула с 15-го этажа дома на Lexus, смяла своим телом крышу автомобиля, пробила лобовое стекло и осталась жива. Несчастный случай произошел днем 5 сентября. Об этом сообщается в группе «ДТП 38RUS Иркутск» в «Вконтакте».

Известно, что девушка в тяжелом состоянии доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка.

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2017-09-06 12:21:25




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