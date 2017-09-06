Более 400 случаев хищения электроэнергии выявили с начала года в Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - За прошедшие месяцы 2017 года сотрудники ОАО «ИЭСК» и «Иркутской энергосбытовой компании» в Иркутской области при проведении плановых рейдов выявили 432 случая хищения электроэнергии. По подсчетам энергетиков, в результате противоправных действий недобросовестных потребителей сетевой компании нанесен ущерб в размере более чем 16 млн руб.
Энергетиками приняты меры по возмещению нанесенного ущерба. Уже по итогам первого полугодия сетевой компании было компенсировано более трех млн руб. по 149 актам бездоговорного потребления. По остальным случаям задолженность будет взыскиваться в судебном порядке, с возложением на виновных лиц всех судебных расходов и наложением административного штрафа. А если сумма ущерба от воровства электроэнергии превысит 250 тыс. руб., то, в соответствии с законодательством, возможно возбуждение уголовного дела. В настоящее время сотрудники энергокомпании ведут претензионно-исковую работу по всем фактам бездоговорного и безучетного энергопотребления.
Так, по северу области «лидирует» Братский район с семью незаконными подключениями на сумму более 305 тыс. руб. В Западных электрических сетях выявлено 140 случаев бездоговорного потребления на 1,5 млн руб., из которых 54 незаконных подключения приходится на Куйтунский (более 660 тыс.) и 37 подключений приходится на Тулунский район (более 350 тыс.). В Южных электрических сетях по количеству случаев незаконного потребления лидируют Иркутск и Иркутский район - 35 (почти 4 млн руб.) и 4 (более 900 тыс.). По выявленным фактам незаконного потребления электроэнергии, к административной ответственности привлечено шесть потребителей (в 2016 году - три), материалы по нескольким десяткам фактов находятся на рассмотрении в полиции.
«Активная работа по выявлению случаев незаконного потребления электроэнергии дает положительные результаты и рано или поздно все незаконные потребители будут выявлены, и они заплатят больше, чем фактические потребили, исходя из методики начисления штрафов. Нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности», - генеральный директор «Иркутская электросетевая компания» Борис Каратаев.
ОАО «ИЭСК» было создано на базе сетевых филиалов ПАО «Иркутскэнерго» в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период...» для осуществления деятельности по передаче электроэнергии. Основными акционерами компании сегодня являются ПАО «РусГидро» (42,75%) и ПАО «Иркутскэнерго» (19,9%).
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2017-09-06 12:25:35