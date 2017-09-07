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Форум сторонников «Единой России» прошел в Иркутском районе

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Иркутск. Сибирские новости - Форум сторонников «Единой России» состоялся 6 сентября в селе Урик Иркутского района. Участие в нем приняли депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания Иркутской области, партийцы и сторонники партии. На встрече обсудили реализацию партийных проектов в Иркутской области, в том числе, в муниципалитетах с численностью населения менее 100 тыс. человек.

Было отмечено, что впереди - строительство школы и больницы на территории Уриковского муниципального образования, а также участие в партийных проектах «Единой России» «Городская среда» и «Местный дом культуры». Депутат Государственной Думы Алексей Красноштанов отметил, что готов содействовать развитию этой территории: «В следующем году здесь начнется строительство новой большой школы. Именно этим буду заниматься на осенней сессии, чтобы включили финансирование в бюджет 2018 года», - сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР» со ссылкой на А. Красноштанова.

На форуме также обсудили ход избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления, которые состоятся 10 сентября.

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2017-09-07 05:42:37




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