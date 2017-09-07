Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 07.09.2017, 07:52
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.34 (-0.51)
EUR 68.42 (-0.36)
10 CNY 87.87 (-0.44)
Информер праздники сегодня

Участники акции «Зеленая волна» выпустили в водоем в Шелехове 20 тысяч мальков сазана

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Второй этап экологической акции РУСАЛа «Зеленая волна»прошел в Шелехове. Волонтеры убрали мусор с побережья городских карьеров, а затем выпустили в водоем 20 тысяч мальков сазана. В общей сложности в акции приняли участие более 50 волонтеров. Помимо сотрудников шелеховской промплощадки компании РУСАЛ, к мероприятию присоединились работники транспортного предприятия «Народный маршрут», представители местного общества охотников и рыболовов, а также ученики городской школы № 5.

Участники акции собрали более 70 мешков мусора, которые были вывезены на полигон ТБО.

"Вопросы экологии входят в число приоритетов компании РУСАЛ, - рассказал директор по экологии ИркАЗа Алексей Тенигин. - Мы поддерживаем все городские экологические акции, субботники, регулярно выступаем с собственными инициативами. Уборка берега, выпуск в воду мальков - это такие поступки, которые позволяют в прямом смысле своими руками сделать мир вокруг нас чище и лучше".

Мальки сазана, которых выпустили в водоем, были привезены из питомника в Усолье-Сибирском. По словам специалистов, начало сентября, когда температура воды составляет около 16 градусов, является оптимальным периодом для зарыбления. Интерес для рыбаков сегодняшние мальки приобретут через шесть лет - тогда они достигнут зрелости и будут весить от 5 до 15 кг.

Первый этап «Зеленой волны» прошел в Шелехове 2 июня. Тогда волонтеры сажали деревья у бассейна «Лазурный». За полдня было высажено 55 лип и 55 маньчжурских орехов. Такое количество было выбрано неслучайно: в 2017 году Шелехов и Иркутский алюминиевый завод отмечают общий 55-летний юбилей.

"В подобных акциях задействованы все сотрудники РУСАЛа, от рабочих до руководства, - отметила начальник Центральной заводской лаборатории ИркАЗа Анжелика Долгопольская. - Помимо чисто практической пользы, такие акции еще и объединяют людей, ведь мы все делаем одно общее важное дело".

«Зеленая волна» проходит на всех территориях присутствия РУСАЛа - от Бокситогорска до Братска. Основной целью акции является привлечение внимания к вопросам экологии, развитие волонтерского движения, формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Ссылки по теме:

2017-09-07 05:57:03




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!