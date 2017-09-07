Строительство жилых домов на садовых участках разрешит новый закон

07:45 - Иркутск. Сибирские новости - Жители Иркутской области получат возможность возводить жилые дома на земельных …

ПРФ: в Интернете распространяются ложные сведения о надбавках к пенсии

07:34 - Иркутск. Сибирские новости - В последнее время в Интернете распространяются заведомо ложные сведения …

Ни одно поручение Путина по экологическому развитию РФ по итогам Госсовета не выполнено - ОНФ

07:24 - Иркутск. Сибирские новости - Межрегиональная экологическая конференция Общероссийского народного фронта …

Руководитель УФНС России по Иркутской области проведет личный прием граждан

07:12 - Иркутск. Сибирские новости - Руководитель УФНС России по Иркутской области Константин Зайцев 20 сентября …

Землетрясения интенсивностью свыше 4 баллов в эпицентре зафиксированы на прошлой неделе в Байкальском регионе

07:04 - Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю с 30 августа по 9 сентября произошло четыре …

Бильярдный сезон в Иркутске откроется чемпионатом области

06:54 - Иркутск. Сибирские новости - Чемпионат Иркутской области по бильярдному спорту состоится с 9 по 11 сентября …

Спецгашение в честь Дня Байкала проведет Почта России в Листвянке

06:44 - Иркутск. Сибирские новости - Спецгашение, посвященное Дню Байкала, проведет Управление Федеральной почтовой …

Иркутский спортсмен Федор Балтуев примет участие в первенстве мира по вольной борьбе

06:37 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмен Иркутской области, победитель первенства Европы-2017 Федор Балтуев …

Участники акции «Зеленая волна» выпустили в водоем в Шелехове 20 тысяч мальков сазана

05:57 - Иркутск. Сибирские новости - Второй этап экологической акции РУСАЛа «Зеленая волна»прошел …

Форум сторонников «Единой России» прошел в Иркутском районе

05:42 - Иркутск. Сибирские новости - Форум сторонников «Единой России» состоялся 6 сентября в селе …