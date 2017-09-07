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Иркутский спортсмен Федор Балтуев примет участие в первенстве мира по вольной борьбе

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Иркутск. Сибирские новости - Спортсмен Иркутской области, победитель первенства Европы-2017 Федор Балтуев вошел в состав сборной команды России для участия в первенстве мира по вольной борьбе. Соревнования откроются 8 сентября в Афинах в Греции. Федор будет выступать в весовой категории до 50 кг.

Первенство мира по вольной борьбе будет проходить в обновленном двухдневном формате с ежедневным взвешиванием. В целом, в состав сборной команды вошли четыре победителя первенства Европы, которое прошло в конце июля в Сараево (Босния и Герцеговина).

Напомним, Федор Балтуев является уроженцем села Улей Осинского района. В мае 2017 года в Иркутске он стал победителем первенства России по вольной борьбе. В конце июля завоевал золотую медаль на первенстве Европы по вольной борьбе среди юношей в Сараево (Босния и Герцеговина). Федор, как и его брат Александр, тренируется под руководством своего отца Александра Балтуева.

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2017-09-07 06:37:19




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