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Строительство жилых домов на садовых участках разрешит новый закон
07:45 - Иркутск. Сибирские новости - Жители Иркутской области получат возможность возводить жилые дома на земельных …
ПРФ: в Интернете распространяются ложные сведения о надбавках к пенсии
07:34 - Иркутск. Сибирские новости - В последнее время в Интернете распространяются заведомо ложные сведения …
Ни одно поручение Путина по экологическому развитию РФ по итогам Госсовета не выполнено - ОНФ
07:24 - Иркутск. Сибирские новости - Межрегиональная экологическая конференция Общероссийского народного фронта …
Руководитель УФНС России по Иркутской области проведет личный прием граждан
07:12 - Иркутск. Сибирские новости - Руководитель УФНС России по Иркутской области Константин Зайцев 20 сентября …
Землетрясения интенсивностью свыше 4 баллов в эпицентре зафиксированы на прошлой неделе в Байкальском регионе
07:04 - Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю с 30 августа по 9 сентября произошло четыре …
Бильярдный сезон в Иркутске откроется чемпионатом области
06:54 - Иркутск. Сибирские новости - Чемпионат Иркутской области по бильярдному спорту состоится с 9 по 11 сентября …
Спецгашение в честь Дня Байкала проведет Почта России в Листвянке
06:44 - Иркутск. Сибирские новости - Спецгашение, посвященное Дню Байкала, проведет Управление Федеральной почтовой …
Иркутский спортсмен Федор Балтуев примет участие в первенстве мира по вольной борьбе
06:37 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмен Иркутской области, победитель первенства Европы-2017 Федор Балтуев …
Участники акции «Зеленая волна» выпустили в водоем в Шелехове 20 тысяч мальков сазана
05:57 - Иркутск. Сибирские новости - Второй этап экологической акции РУСАЛа «Зеленая волна»прошел …
Форум сторонников «Единой России» прошел в Иркутском районе
05:42 - Иркутск. Сибирские новости - Форум сторонников «Единой России» состоялся 6 сентября в селе …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, местами небольшие дожди. Утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
В Хакасии начал свою работу корпоративный молодежный слет компании РУСАЛ. С 4 по 7 сентября на базе санатория-профилактория «Металлург» в Саяногорске лучшие молодые сотрудники предприятий Компании будут получать новые знания и навыки, проявлять свои творческие способности, а главное – презентовать производственные идеи и предлагать свое видение дальнейшей стратегии развития РУСАЛа.
В Иркутске начал работу Форум «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего», посвященный 70-летию Конференции по изучению производительных сил Иркутской области, которая состоялась в августе 1947 года.
Металлографический комплекс для анализа качества готовой продукции запущен в эксплуатацию на Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ. Комплекс оснащен микроскопами, которые позволяют оценить макро- и микроструктуру образцов, а также станками для подготовки проб.