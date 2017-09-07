Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 07.09.2017, 07:51
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.34 (-0.51)
EUR 68.42 (-0.36)
10 CNY 87.87 (-0.44)
Информер праздники сегодня

Спецгашение в честь Дня Байкала проведет Почта России в Листвянке

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Спецгашение, посвященное Дню Байкала, проведет Управление Федеральной почтовой службы России по Иркутской области 9 сентября в поселке Листвянка.

Участие в мероприятии могут принять посткроссеры, филателисты и все желающие. Получить уникальный оттиск на открытке или конверте с памятной датой можно будет в отделении почтовой связи. Начало мероприятия в 12:00.

УФПС Иркутской области - филиал ФГУП «Почта России», входит в состав Макрорегионального центра «Сибирь». Включает 16 почтамтов и 737 отделений почтовой связи. Коллектив филиала насчитывает около 6 тыс. человек, из которых почти 2 тыс. - почтальоны. Ежедневно в отделения почтовой связи региона обращаются более 30 тыс. граждан.

Ссылки по теме:

2017-09-07 06:44:11




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!