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Бильярдный сезон в Иркутске откроется чемпионатом области

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Иркутск. Сибирские новости - Чемпионат Иркутской области по бильярдному спорту состоится с 9 по 11 сентября в Иркутске. Участие в соревнованиях примут сильнейшие игроки из Иркутска, Ангарска и Шелехова.

«Этот турнир откроет бильярдный сезон 2017 - 2018. Спортсмены будут играть в свободную пирамиду, это одна из трех основных дисциплин, которые есть в бильярде, еще динамичная и комбинированная пирамиды. По каждой из них мы проводим официальные чемпионаты. Для профессиональных спортсменов - это возможность получить право выступить на чемпионате России, для возрастных - провести время в общении, для подрастающего поколения - проверить свои силы и форму после летних каникул», - рассказал вице-президент Федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.

Традиционно в числе фаворитов иркутяне Владимир Шафиров, Михаил Корчинов, Глеб Луценко и ангарчанин Андрей Абузьяров. Бой ведущим спортсменам Иркутской области смогут дать ветераны, которые усиленно тренировались летом - Виктор Смирнов и Александр Боковиков.

Спортсмены, занявшие первое и второе места, получат право принять участие в чемпионате России, который пройдет со 2 по 7 октября в Москве.

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2017-09-07 06:54:38




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