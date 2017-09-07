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Землетрясения интенсивностью свыше 4 баллов в эпицентре зафиксированы на прошлой неделе в Байкальском регионе

Фото: Байкальский филиал геофизической службы СО РАН
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Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю с 30 августа по 9 сентября произошло четыре землетрясения со средней расчетной интенсивностью в эпицентре 4,6 балла. Об этом "Сибирским новостям" сообщили в Байкальском филиале геофизической службы Сибирского отделения РАН.

Так, 30 августа зафиксировано землетрясение силой 4,5 баллов. Дважды подземные толчки регистрировались 1 сентября, их интенсивность в эпицентре составила 4,7 баллов и 4,3 баллов. Еще одно землетрясение интенсивностью в эпицентре 4,7 баллов зарегистрировано 6 сентября.

В населенных пунктах землетрясения не ощущались.

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2017-09-07 07:04:09




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