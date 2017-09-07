Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 07.09.2017, 07:53
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.34 (-0.51)
EUR 68.42 (-0.36)
10 CNY 87.87 (-0.44)
Информер праздники сегодня

Руководитель УФНС России по Иркутской области проведет личный прием граждан

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Руководитель УФНС России по Иркутской области Константин Зайцев 20 сентября проведет прием граждан в региональной приемной президента РФ. Мероприятие состоится по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а (правое крыло здания администрации Иркутской области).

Предварительная запись граждан на личный прием производится до 13 сентября в Управлении ФНС России по Иркутской области по телефону: 8 (3952) 28-94-71. При записи необходимо сообщить: фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, место проживания, место работы, должность, сведения о составе семьи, контактные телефоны, информацию о наличии льгот по налогообложению и изложить суть вопроса для рассмотрения.

«На личном приеме необходимо представить паспорт, письменное обращение и копии документов (при необходимости)», - сообщает пресс-служба УФНС России по Иркутской области.

Ссылки по теме:

2017-09-07 07:12:52




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!