Ни одно поручение Путина по экологическому развитию РФ по итогам Госсовета не выполнено - ОНФ

Иркутск. Сибирские новости - Межрегиональная экологическая конференция Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Сибири и Дальнему Востоку закончила работу в Улан-Удэ. В мероприятии приняли участие гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам экологии, представители профильных министерств и ведомств, региональных властей, а также представители МЧС.



Мероприятие стало четвертой из запланированных в 2017 году экологических конференций Общероссийского народного фронта в регионах. Результаты работы будут представлены на большом экологическом форуме ОНФ в конце года. По итогам работы будет сформирован доклад президенту страны, в котором будут представлены разработанные предложения, сообщает пресс-служба ОНФ.



Эксперты ОНФ совместно с врио главы Республики Бурятия Алексеем Цыденовым побывали на очистных сооружениях, которые являются главными загрязнителями озера. Работа конференции была разбита по четырем направлениям: «Зеленый щит», «Генеральная уборка», «Защита леса» и «Великое озеро великой страны». На базе каждого регионального отделения Народного фронта в СФО и ДФО прошли заседания, в ходе которых были подготовлены общественные предложения, представленные с помощью видеоконференции на главной площадке в Улан-Удэ.



Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева отметила, что ни одно поручение президента России, лидера ОНФ Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», состоявшегося 27 декабря 2016 года, не выполнено. «Эксперты Народного фронта, депутаты Госдумы будут настаивать на том, чтобы законодательство в сфере экологии действовало в соответствии с тем, о чем сегодня говорит президент и требует профессиональное сообщество, - сказала О. Тимофеева. - Нужно преодолеть серьезнейший лоббизм бизнеса в вопросах экологии и экономики. Когда на чашу весов ставятся деньги и здравый смыл, должен победить правильный компромисс и защита экологии, к которой достаточно долгое время относились по остаточному принципу».



Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отметил, что сейчас на «Интерактивную карту свалок» поступило более 12,5 тыс. обращений, из них удалось добиться решения по 3,686 тыс., а около 6,5 тыс. взято в работу. «По итогам конференции участники и эксперты сошлись во мнении, что одной из основных экологических проблем Сибири и Дальнего Востока является фактическое отсутствие эффективной системы обращения с отходами. В ряде регионов, как, например, в Республике Тыва, эксперты обратили внимание на отсутствие легальных полигонов и совершенно не развитую мусороперерабатывающую отрасль. ОНФ выступает за то, чтобы провести широкое обсуждение территориальных схем ДФО и СФО, с привлечением общественности, всех заинтересованных сторон и природоохранных структур», - отметил В. Гутенев.



Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Азат Газизов подвел итоги направления «Зеленый щит», отметив, что процесс создания лесопарковых зеленых поясов уже активно начат в регионах Сибири и Дальнего Востока. «Хотелось бы высказать предложение о создании «зеленого щита» вокруг озера Байкал в пределах центральной экологической зоны. Этот «зеленый щит» будет способствовать усилению природоохранного режима озера, так как существующие сегодня меры, а также особый статус Байкальской природной территории в недостаточной мере, на мой взгляд, решают экологические проблемы Байкала. Более того, ситуация ухудшается, поэтому необходимо вводить более строгие меры по отношению к тем, кто наносит ущерб озеру и его экосистеме», - подчеркнул А. Газизов.



Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Николай Будуев, подводя итоги направления «Великое озеро Великой страны», отметил, что сейчас основной угрозой экологического благополучия Байкала является сброс в его воды отходов, в том числе и через неработающие очистные сооружения. «Мы твердо убеждены, что Байкалу необходима реализация принципа первоочередного строительства и модернизации очистных сооружений, расположенных в центральной экологической зоне озера и, в первую очередь, в кратчайшие сроки должны быть обновлены очистные сооружения в Улан-Удэ», - сказал Н. Будуев.



Координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович в рамках направления «Защита леса» выступил за создание терминалов для отгрузки, хранения и переработки лесоматериалов. «Цель создания терминала - это упорядочение заготовки, транспортировки, переработки и отгрузки круглого леса, в том числе экспортируемого, его учет и организация контроля за происхождением, формирование электронной базы. Создание терминала позволит осуществлять контроль за оборотом круглого леса и пиломатериалов, поставщикам круглого леса избавиться от проблем, связанных с обеспечением железнодорожного транспорта под погрузку, снимутся вопросы охраны, так как все вопросы берет на себя терминал. Таким образом многократно снизится количество «черных лесорубов», а лесозаготовительная отрасль повысит свою эффективность», - резюмировал С. Апанович.



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2017-09-07 07:24:44