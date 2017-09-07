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ПРФ: в Интернете распространяются ложные сведения о надбавках к пенсии

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Иркутск. Сибирские новости - В последнее время в Интернете распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке, за детей, имеющих высшее образование, а также по другим основаниям. Более того, одному из супругов, получающему более высокий размер пенсии, предлагается подать заявление в Пенсионный фонд о предоставлении единовременной выплаты за своего супруга, получающего меньший размер пенсии, в качестве иждивенца. Результатом распространения ложной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет: данная информация не соответствует действительности, подобные выплаты не предусмотрены действующим социальным и пенсионным законодательством.

Пенсионный фонд России также обращается к пенсионерам с просьбой проверять информацию о пенсиях, размещенную в сети Интернет. Для этого лучше всего ознакомиться с информацией на официальном сайте Пенсионного фонда или позвонить в call-центр ПФР по бесплатному телефону 8-800-302-2-302.

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2017-09-07 07:34:02




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