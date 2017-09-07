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Курорт "Усолье" может стать резидентом ТОСЭР
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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское провел совещание по вопросу развития города в рамках проекта «Территория опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» (ТОСЭР). В совещании под руководством главы региона приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, муниципалитета, предпринимательского сообщества.
Напомним, ТОСЭР была создана в феврале 2016 года для формирования благоприятной инвестиционной привлекательности и создания новых рабочих мест. За этот период в регионе сформирована вся необходимая нормативно-правовая база, установлены налоговые льготы для резидентов ТОСЭР. Сейчас инвестпроекты на территории опережающего развития реализуют два резидента - ООО «СмартСинтез» и ООО «Усольмаш».
«Если оценивать на сегодняшний день, как обстоят дела - надо признаться, что не сработало так, как ожидалось. Несмотря на то, что все условия, предлагаемые на территории опережающего развития, самые выгодные с точки зрения любого бизнеса в России. Надо понимать, почему не срабатывает», - отметил губернатор.
Основной доклад по ситуации на ТОСЭР представил министр экономического развития региона Евгений Орачевский. В частности, он отметил, что в настоящее время с семью организациями отрабатываются заявки на получение статуса резидента для размещения предприятий по химическому и металлургическому производству, производству лифтового оборудования, мебели и древесных гранул (пеллет), арматуры, солнечных модулей и другие. В этом году активизировались представители бизнеса из других регионов России.
Открытие на базе ТОСЭР производства по сборке лифтового оборудования поможет реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщает пресс-служба регионального правительства. «Мы за год по сравнению с 2015-м годом в три раза увеличили капитальный ремонт по Иркутской области, а в этом году, по сравнению с прошлым, еще увеличим. Для этого нам нужно создавать здесь предприятия, которые будут предоставленными льготами пользоваться и выпускать материалы и оборудование для капитального ремонта жилых домов нашей области», - отметил С. Левченко.
Кроме того, резидентом ТОСЭР может стать курорт «Усолье», одна из старейших организаций отрасли. В этом случае, как отметил губернатор, курорт получит очень хорошие налоговые условия. «Министерству экономического развития Иркутской области будут даны поручения заниматься не только созданием условий и изданием документов, но и привлечением предприятий малого и среднего бизнеса в Усолье и сопровождением их с момента обращения до включения в резиденты», - сказал С. Левченко.
Также губернатор отметил, что необходимо повышать обеспечение кадрами предприятий и организаций города. Для решения данного вопроса на региональном уровне планируется создать рабочую группу с участием министерства труда и занятости, министерства образования и администрации города. В рамках деятельности рабочей группы будет проведен анализ перспективной потребности предприятий и организаций Усолья-Сибирского в профессиях на ближайшие 5 - 10 лет.
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2017-09-07 10:05:14
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