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ОНФ предлагает ужесточить ответственность за сокрытие факта лесных пожаров
Фото: Окрестности Братска
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Иркутск. Сибирские новости - В ходе Межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Сибири и на Дальнем Востоке было озвучено комплексное предложение по защите лесов от «черных лесорубов» и недобросовестных лесопользователей. По словам координатора региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергея Апановича, большой проблемой практически всех российских лесов являются необоснованные санитарные рубки, которые сопровождаются так называемыми «низовыми» лесными пожарами.
«С начала пожароопасного сезона по настоящее время на территории Иркутской области было зарегистрировано уже более 1 тыс. лесных пожаров на площади около 300 тыс. га. Высокая горимость в лесах Иркутской области обусловлена рядом причин, основной из которых является материальная заинтересованность отдельного круга лиц. На наш взгляд, недобросовестные лесопользователи и работники лесного хозяйства стремятся при помощи пожаров утаить многочисленные нарушения при проведении санитарных рубок (отсутствие уборки от порубочных остатков, рубка деревьев, не подходящих под правила санитарных рубок), а также скрыть следы незаконных рубок на подведомственной территории», - сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на С. Апановича.
По его словам, после того, как в 2016 году на территории Иркутского лесничества был веден мораторий на проведение санитарных рубок, площадь пожаров на территории лесничества снизилась в 30 раз, а ущерб снизился в 50 раз по сравнению с предыдущим годом. «Хотел бы отметить, что, благодаря нашим действиям, налоговые поступления в бюджет региона от предприятий лесопромышленного комплекса составили 3,2 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем за первый квартал 2016 года. Это стало возможно в рамках исполнения закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», который был разработан и затем принят по итогам конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, прошедшей в Иркутске в феврале 2016 года», - сообщил представитель ОНФ.
Он отметил, что есть возможность еще больше снизить ущерб от необоснованных санитарных рубок, что, в том числе, повысит доход в бюджет от лесопромышленного комплекса. «Мы считаем, что сейчас необходимо возложить ответственность за роспуск лесных пожаров на руководителей лесхозов, а не на лесничества, при этом необходимо ужесточить ответственность государственных лесных инспекторов за сокрытие и необъективную оценку выявляемых нарушений в сфере лесопользования и лесных пожаров, а также ответственность для юридических лиц и граждан, осуществляющих использование лесов», - заявил он.
С. Апанович добавил, что контроль со стороны надзорных органов, налоговой службы и таможни за рубками, перевозкой и экспортом древесины находится на низком уровне: «Мы предлагаем организовать контроль за оборотом древесины через создание единых терминалов, которые позволят осуществлять прозрачный учет заготовки и переработки, отгрузки круглого леса. Это также поможет контролировать происхождение лесоматериалов, даст возможность для формирования единой электронной базы, а также существенно активизирует вопросы организации отгрузки древесины в вагоны для экспортеров леса, улучшит таможенный контроль и оформление бумаг для получения разрешительных документов для экспорта».
Также он выступил с предложением законодательно закрепить реализацию круглого леса, пиломатериалов по безналичному расчету. В том числе С. Апанович призвал переподчинить государственный лесной и пожарный надзор непосредственно правительству Иркутской области.
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2017-09-07 10:38:22
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