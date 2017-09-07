Иркутская нефтяная компания подписала рамочное соглашение с JOGMEC (Япония)

Иркутск. Сибирские новости - Иркутская нефтяная компания (ООО «ИНК») и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) 7 сентября во Владивостоке в рамках проведения Восточного экономического форума подписали рамочное соглашение, которое закрепило основные условия сотрудничества сторон по новому совместному проекту. Рамочное соглашение является юридически обязывающим документом, который формализует ранее достигнутые договоренности, зафиксированные в меморандуме о взаимопонимании (декабрь 2016 года) и соглашении об основных условиях сотрудничества (апрель 2017).



В рамках нового совместного проекта АО «ИНК-Красноярск» будут проведены геолого-разведочные работы на пяти лицензионных участках в Красноярском крае. Уже в зимний полевой сезон 2017 - 2018 годов на участках планируется начать сейсморазведку 2D. Стороны ожидают, что общий объем инвестиций в проект на период до 2021 года включительно составит не менее $100 млн, сообщает пресс-служба ИНК. Новый проект ООО «ИНК» и JOGMEC внесен в план действий рабочей группы по сотрудничеству в сфере углеводородов Российско-Японского консультационного энергетического совета.



ООО «ИНК» и JOGMEC сотрудничают уже более 10 лет. Первое совместное предприятие (АО «ИНК-Север») было основано в 2007 году. В 2009 году стороны расширили сотрудничество, создав второе совместное предприятие (АО «ИНК-Запад»), в котором с 2013 года также участвуют частные японские компании INPEX CORPORATION и ITOCHU Corporation. За время работы над совместными проектами было пробурено более 50 скважин и открыто четыре месторождения углеводородного сырья.



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2017-09-07 11:15:52