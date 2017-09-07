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Группа квартирных воров предстанет перед судом в Иркутской области
12:32 - Иркутск. Сибирские новости - Завершено расследование деятельности организованной группы профессиональных …
Форсайт-кэмп Байкальского региона начал работу сегодня в Иркутской области
12:29 - Иркутск. Сибирские новости - На берегу Малого моря начал работу форсайт-кэмп Байкальского региона. На …
Китай заинтересован в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения Иркутской области
12:26 - Иркутск. Сибирские новости - Главная цель сотрудничества Иркутской области и провинции Ляонин - здоровье …
Межгосударственный совет по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли соберется на сессию в Иркутске
12:24 - Иркутск. Сибирские новости - XXXIX сессия Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру …
«Кросс Нации» побегут в Иркутской области 16 сентября
12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2017» пройдет 16 сентября …
Убыль населения зафиксирована в Иркутской области в первом полугодии
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - По данным первого полугодия в Иркутской области была зафиксирована убыль …
Театр кукол «Аистёнок» примет участие в международном фестивале
11:54 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» отправился на гастроли. …
Иркутская нефтяная компания подписала рамочное соглашение с JOGMEC (Япония)
11:15 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская нефтяная компания (ООО «ИНК») и Японская национальная …
ОНФ предлагает ужесточить ответственность за сокрытие факта лесных пожаров
10:38 - Иркутск. Сибирские новости - В ходе Межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного …
Курорт "Усолье" может стать резидентом ТОСЭР
10:05 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское провел …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, ночью без осадков, местами туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
В Хакасии начал свою работу корпоративный молодежный слет компании РУСАЛ. С 4 по 7 сентября на базе санатория-профилактория «Металлург» в Саяногорске лучшие молодые сотрудники предприятий Компании будут получать новые знания и навыки, проявлять свои творческие способности, а главное – презентовать производственные идеи и предлагать свое видение дальнейшей стратегии развития РУСАЛа.
В Иркутске начал работу Форум «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего», посвященный 70-летию Конференции по изучению производительных сил Иркутской области, которая состоялась в августе 1947 года.
Металлографический комплекс для анализа качества готовой продукции запущен в эксплуатацию на Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ. Комплекс оснащен микроскопами, которые позволяют оценить макро- и микроструктуру образцов, а также станками для подготовки проб.