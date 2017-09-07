Театр кукол «Аистёнок» примет участие в международном фестивале

Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» отправился на гастроли. С 9 по 13 сентября он примет участие в XVI Международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» в Рязани. Это один из крупнейших международных фестивалей кукольного искусства на территории России. Он проходит раз в два года.



Наряду с иркутянами в XVI Международном фестивале примут участие лучшие профессиональные театры кукол из России, Беларуси, Болгарии, Словении, Испании и других стран. Поездка состоится при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.



На фестивале театр представит одну из самых необычных своих постановок. Это спектакль для слепых и зрячих зрителей «Калиф-аист», который поставлен в формате «театра ощущений». Разработчиком данной сценической методики являются литовский режиссер Каролина Жерните совместно с главным режиссером театра Юрием Уткиным. Неординарная постановка была реализована при поддержке творческого объединения «КультПроект» (Москва).



Иркутский театр кукол «Аистёнок» выступит на фестивале «Рязанские смотрины» второй раз. На прошлом XV фестивале коллектив с успехом представил постановку «Живая душа» и получил множество восторженных откликов зрителей, коллег и прессы.



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2017-09-07 11:54:29