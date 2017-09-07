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Убыль населения зафиксирована в Иркутской области в первом полугодии
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Иркутск. Сибирские новости - По данным первого полугодия в Иркутской области была зафиксирована убыль населения (108 человек) за счет большего количества смертей по сравнению с числом новорожденных. А в июле сложился положительный баланс зарегистрированных рождений и смертей (+306 душ), перекрывший былые потери. Таким образом, продолжает действовать тенденция естественного прироста, сообщает Иркутскстат.
За семь месяцев в Иркутской области родилось 18,556 тыс. младенцев, умерло 18,358 тыс. человек, прирост - 198 человек. Этот позитивный результат сложился за счет сельской местности (благоприятный перевес - 455 новых сельчан). А горожане умирают чаще, чем рождаются, за счет этого число городских жителей за январь - июль сократилось на 257 человек.
В расчете на 1 тыс. жителей естественный прирост невелик - всего 0,2. Но в ряде муниципальных образований получен неплохой результат. В Балаганском, Катангском, Усть-Удинском, Аларском районах и в областном центре коэффициент прироста - 3 - 4 человека на 1 тыс. жителей, в Иркутском, Ольхонском, Баяндаевском, Боханском, Нукутском, Эхирит-Булагатском районах - 5 - 7, в Осинском районе - 11,4 на 1 тыс. человек.
Отрицательным рекордсменом является Мамско-Чуйский район с показателем естественной убыли 8,7 на 1 тыс. населения. Еще в ряде территорий (Братский, Зиминский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Усть-Илимский, Чунский районы, Усть-Кутское муниципальное образование) зафиксирована довольно высокая естественная убыль - от 3 до 5 на 1 тыс. человек.
Заметим, что как в городе, так и на селе традиционно рождается больше мальчиков, в общем числе новорожденных они составляют 51 - 52%. С годами мужское преобладание сменяется женским из-за более высокой смертности мужчин. Женский «век» длинней мужского в среднем на 12 лет. Ожидаемая продолжительность жизни родившихся в минувшем году составляет 68 лет (для женщин - 74, мужчин - 62 года). Это при условии сохранения сложившегося уровня смертности.
Почти каждая вторая смерть (48%) - на счету болезней системы кровообращения, по этой причине ушли в мир иной 8,81 тыс. человек. Из основных причин смерти на втором месте - новообразования, за 7 месяцев унесшие 3,067 тыс. человек. Жертвами различных несчастных случаев стали 1,989 тыс. человек. «Урожай» смертей собирают инфекционные и паразитарные болезни - 1,013 тыс. человек (в т.ч. от гепатита - 101, туберкулеза - 255, ВИЧ - 612). Не редкость смерть от болезней органов дыхания, пищеварения. Случается смерть из-за вредных привычек: в январе - июле 498 смертей в области обусловлены алкоголем, 42 смерти связаны с наркотиками. В длинном перечне причин смерти есть и такая, как старость, по этой «статье» проходит 761 человек.
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2017-09-07 11:59:40
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