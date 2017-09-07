«Кросс Нации» побегут в Иркутской области 16 сентября

Фото: Иванна Обухович

Иркутск. Сибирские новости - Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2017» пройдет 16 сентября в Иркутской области. Ожидается участие более 6 тыс. человек. Традиционно на старты выйдут школьники, студенты, трудовые коллективы, спортсмены и все любители бега.



«Кросс Нации» - это традиционный спортивный праздник для всех любителей активного отдыха и сторонников здорового образа жизни. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к «Кроссу Нации» и выйти на старт. Уже предварительные заявки поступили от Нижнеудинска, Саянска, Зимы, Слюдянки. Очень масштабно «Кросс Нации» проходит в поселке Усть-Ордынский", - сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.



На «Кроссе Нации - 2017» предусмотрены следующие дистанции: 4, 6, 8, 12 километров, забег для детей на 1000 метров и VIP-забег. В Иркутске массовый забег на 4 км стартует в 13:00 от памятника Александру III, далее по маршруту: бульвар Гагарина - ул. Чкалова - ул. 5-ая Армии - ул. К. Маркса - бульвар Гагарина (финиш у памятника Александру III). Детский забег начнется в 13:30, он пройдет по аллеям набережной реки Ангара.



В соревнованиях могут принять участие все желающие. Для участия в «Кроссе Нации» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия будет работать с 13 по 15 сентября включительно с 08:00 до 17:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81, ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области». Телефон для справок: (3952) 33-64-79. 16 сентября зарегистрироваться можно на месте старта с 9:30 до 12:30 у памятника Александру III. Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача.



Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и грамотами Министерства спорта России. Победителям в каждой возрастной группе вручаются кубки Минспорта России. Специально для болельщиков и зрителей предусмотрена концертно-развлекательная программа и конкурсы, сообщает пресс-служба областного правительства.



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2017-09-07 12:16:08