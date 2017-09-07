Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 07.09.2017, 21:36
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.34 (-0.51)
EUR 68.42 (-0.36)
10 CNY 87.87 (-0.44)
Информер праздники сегодня

Межгосударственный совет по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли соберется на сессию в Иркутске

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - XXXIX сессия Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств - участников СНГ пройдет в сентябре в Иркутске. Об этом сообщила заместитель руководителя федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Надежда Самойлова на встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Надежда Самойлова отметила, что совет проводит согласованную политику в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли, разрабатывает соответствующую нормативно-техническую документацию, готовит совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами государств предложения по вопросам своей компетенции для рассмотрения Советом глав правительств СНГ и принятия решений по приоритетным направлениям сотрудничества.

Межгосударственный совет по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли создан в 1992 году. В его состав входят представители Республик Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдовы, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызской Республики, Российской Федерации.

Также на встрече обсуждались вопросы эффективного взаимодействия между Росреестром и многофункциональными центрами в регионе. Были рассмотрены темы приведения в соответствие единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра, внесение сведений о границах муниципальных образований в реестр недвижимости, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ссылки по теме:

2017-09-07 12:24:11




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!