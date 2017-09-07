Курорт "Усолье" может стать резидентом ТОСЭР 10:05 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское провел …

Убыль населения зафиксирована в Иркутской области в первом полугодии 11:59 - Иркутск. Сибирские новости - По данным первого полугодия в Иркутской области была зафиксирована убыль …

Межгосударственный совет по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли соберется на сессию в Иркутске 12:24 - Иркутск. Сибирские новости - XXXIX сессия Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру …

Китай заинтересован в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения Иркутской области 12:26 - Иркутск. Сибирские новости - Главная цель сотрудничества Иркутской области и провинции Ляонин - здоровье …

Форсайт-кэмп Байкальского региона начал работу сегодня в Иркутской области 12:29 - Иркутск. Сибирские новости - На берегу Малого моря начал работу форсайт-кэмп Байкальского региона. На …

Заметки на полях

Вечером в пятницу в Иркутске ожидается гроза Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, ночью без осадков, местами туман.

Эксклюзив

Главврач МСЧ № 2: мы делаем все, чтобы повысить качество медицинской помощи ( 29 ) Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.

А. Гимельштейн: Я отвечаю за каждое слово, опубликованное в газете «Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.

Обзоры рынков

Специалисты со средним профобразованием наиболее востребованы в Иркутской области Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.

Актуально

Алюминий теснит конкурентов в электротехнике Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.

Молодежный флешмоб «ЭКО-Поколение» пройдет накануне Байкальского экологического водного форума Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.

Пресс-релиз

Сотрудники шелеховской промплощадки РУСАЛа принимают участие в корпоративном молодежном слете В Хакасии начал свою работу корпоративный молодежный слет компании РУСАЛ. С 4 по 7 сентября на базе санатория-профилактория «Металлург» в Саяногорске лучшие молодые сотрудники предприятий Компании будут получать новые знания и навыки, проявлять свои творческие способности, а главное – презентовать производственные идеи и предлагать свое видение дальнейшей стратегии развития РУСАЛа.

«Ростелеком» на иркутском Форуме представил комплексные системы для построения умных и безопасных городов В Иркутске начал работу Форум «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего», посвященный 70-летию Конференции по изучению производительных сил Иркутской области, которая состоялась в августе 1947 года.