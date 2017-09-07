Китай заинтересован в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения Иркутской области

Иркутск. Сибирские новости - Главная цель сотрудничества Иркутской области и провинции Ляонин - здоровье и благополучие жителей наших регионов. Об этом заявил губернатора Иркутской области Сергей Левченко на торжественной церемонии подписания протокола по итогам встречи представителей министерства здравоохранения Иркутской области РФ и делегации специалистов здравоохранения провинции Ляонин Китайской Народной Республики. Подписи под документом поставили министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко и председатель Ляонинского комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР Ван Данань.



"Мы сотрудничаем по многим направлениям: сельское хозяйство, туризм, образование, культура. Приангарье открыто для развития и укрепления дальнейших контактов во всех сферах политической, деловой и общественной деятельности, наполнении их реальным содержанием. Взаимоотношения Иркутской области и провинции Ляонин в сфере здравоохранения только начинают развиваться, однако уверен, что в ближайшем будущем они получат серьезное развитие. Успешное сотрудничество в сфере здравоохранения, в свою очередь, будет способствовать развитию и укреплению связей между нашими странами", - подчеркнул глава региона.



По мнению О. Ярошенко, подписание станет отправной точкой для развития профессиональных взаимоотношений между медицинскими организациями Иркутской области и провинции Ляонин, откроет для жителей наших регионов новые возможности в сфере охраны здоровья.



"Объединив в будущем лучший опыт китайского и российского здравоохранения, мы сможем предложить нашим гражданам новые эффективные подходы не только к лечению различных заболеваний, но и к медицинской профилактике, спортивной реабилитации, образованию и профессиональному совершенствованию медицинских кадров", - заметил министр.



Председатель Ляонинского комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР Ван Данань отметил, что китайская сторона заинтересована в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения Иркутской области.



"Побывав в Иркутские ордена «Знак почета» областной клинической больнице, мы смогли оценить высокий уровень врачей и заинтересованы в обмене опытом медицинских специалистов по кардиологии, хирургии, неврологии. В свою очередь мы считаем, что для Иркутской области большой интерес представляет традиционная китайская медицина, которая во многом сориентирована на профилактику различных болезней. Сейчас у нас в провинции работает 100 тыс. врачей, и мы хотим, чтобы наша медицина служила не только китайскому народу, но и приносила пользу России", - подчеркнул Ван Данань.



Напомним, в ноябре 2015 года Протокол о развитии сотрудничества между Иркутской областью и КНР подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам встречи с президентом Автономной Некоммерческой Организации «Центр исследований АТР», первым заместителем председателя Общества Российско-Китайской Дружбы Сергеем Санакоевым. С 20 по 24 июня 2016 года официальная делегация министерства здравоохранения Иркутской области по приглашению руководства Комитета здравоохранения и планирования семьи провинции Хэйлунцзян посетила Китайскую Народную Республику. В состав делегации вошли министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко и главные врачи трех крупных медицинских организаций области.



В сентябре 2016 года в Иркутске в рамках Первого Российско-Китайского научно-практического форума в сфере здравоохранения, обмена опытом и инновационными медицинскими технологиями между Иркутской областью и провинцией Хэйлунцзян КНР состоялась встреча С. Левченко и китайской делегацией. По итогам форума был подписан протокол о намерениях между министерством здравоохранения Иркутской области и Комитетом здравоохранения и планирования семьи провинции Хэйлунцзян.



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2017-09-07 12:26:40