Форсайт-кэмп Байкальского региона начал работу сегодня в Иркутской области

Иркутск. Сибирские новости - На берегу Малого моря начал работу форсайт-кэмп Байкальского региона. На базе «Баяр» собрались свыше трехсот участников: представители Иркутской области, Бурятии, эксперты из нашего региона и других городов России, а также зарубежных стран.



Работа началась с общего собрания участников, которое открыл программный директор форсайт-кэмпа на Байкале Петр Щедровицкий, член правления фонда «Центр стратегических разработок «Северо-запад», член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации.



"Понимаем ли мы специфику региона, в котором живем, видим ли его конкурентные преимущества и возможности развития? На эти и другие вопросы должен ответить форсайт-кэмп Байкальского региона, - отметил П. Щедровицкий. - Это уникальный формат групповой коммуникации. Мы здесь собрались для того, чтобы оценить свои индивидуальные и коллективные ресурсы и понять, во что мы готовы вложить их в ближайшем будущем. Вот эти договоренности, планы, которые можно с завтрашнего дня реализовывать, и являются продуктом форсайт-процедуры".



Заместитель председателя регионального правительства Антон Логашов подчеркнул, что сегодня на Байкале происходит историческое для Иркутской области событие: "Здесь собрались профессионалы высокого уровня, федеральные эксперты, которые должны помочь нам спроектировать образ будущего региона на 15 - 20 лет вперед: найти новые идеи, прорывные технологии, которые позволят нам успешно развиваться. Губернатор Сергей Левченко и областное правительство готовы привлекать частный капитал для реализации этих конкретных проектов, которые мы создадим общими усилиями на этой площадке".



По словам лидера проекта, председателя делового клуба «Байкальские стратегии» Романа Ищенко, в рамках форсайт-кэмпа на Байкале будут работать 11 тематических групп: индустрия здоровья, новая байкальская фарма, агробиотехнологии, индустрия питания, индустрия красоты, туризм, образование и наука, экология и эко-скиллс, культурная идентичность, среда обитания, цифровая экономика.



О схеме работы участников в этих группах рассказал главный конструктор проекта, общественный представитель АСИ в Иркутской области Сергей Маяренков. Наработанные в тематических группах проекты и дорожные карты по их претворению в жизнь будут представлены в последний, четвертый день работы форсайт-кэмпа.



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2017-09-07 12:29:11