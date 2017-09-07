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Группа квартирных воров предстанет перед судом в Иркутской области
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Иркутск. Сибирские новости - Завершено расследование деятельности организованной группы профессиональных квартирных воров, участникам которой инкриминировано совершение 10 преступлений в Шелехове, Саянске и Братске.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, следователями ГСУ ГУ МВД установлено, что злоумышленники совершали хищения только из квартир, оборудованных так называемыми "китайскими дверями". Технологические особенности таких замков, а также богатый криминальный опыт домушников и использование ими специальных средств в виде различных отмычек, позволяли проникать в жилище потерпевших в течение 3 - 5 минут.
Как правило, тщательно распределяя между собой роли и отдавая приоритет вопросам конспирации, преступники брали только ювелирные украшения, деньги либо негабаритную цифровую технику, тщательно обдумывая пути отхода с места происшествия.
Операция по задержанию организатора группы, 29-летнего неоднократно судимого за аналогичные противоправные деяния жителя Шелехова была проведена осенью прошлого года. Дважды имея условный срок за квартирные кражи, обвиняемый попытался скрыться на автомашине. В этот момент заместитель начальника уголовного розыска капитан полиции Артем Дудник успел правильно сориентироваться и ухватился за капот транспортного средства. На протяжении двух километров подозреваемый на высокой скорости совершал опасные маневры, чтобы сбросить полицейского с иномарки. Несмотря на грозящую опасность в любой момент оказаться под колесами, Дудник рукой разбил лобовое стекло «Тойоты», тем самым сделав невозможным какой-либо обзор для водителя. За мужественные и смелые действия полицейский был награжден медалью МВД России «За доблесть в службе».
После обезвреживания группы количество квартирных краж в Шелеховском районе более чем на полгода сократилось на 70%.
В настоящее время следствием установлен ущерб, причиненный гражданам, который оценивается в сумму около миллиона рублей. Двоим фигурантам дела вменено участие в десяти кражах в составе организованной преступной группы, еще двое подследственных обвиняются в аналогичных деяниях по предварительному сговору. Все они находятся под арестом либо уже отбывают наказание за совершение других преступлений.
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2017-09-07 12:32:46
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