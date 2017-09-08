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С. Брилка: открытие центра Святителя Иннокентия - одно из ключевых событий Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка 8 сентября находится в Анге, где проходят торжества в честь 220-летия со дня рождения Святителя Иннокентия и 40-летия его канонизации Русской Православной церковью. Мероприятия начались в девять утра с литургии и освящения Свято-Иннокентьевской церкви. Она построена на том месте, где раньше стояла старинная Ильинская церковь, возведенная в 1804 году и долгое время являвшаяся главной для православных верующих большого прихода окрестных деревень.

Выполненная в стиле позднего сибирского барокко, церковь была непосредственно связана с именем Святителя Иннокентия, но до наших дней постройка не сохранилась. От здания, которое было разрушено в 1930 годы, остался только фундамент. После литургии запланирован крестный ход, а затем торжественное открытие культурно-просветительского центра им. святителя Иннокентия, сообщает пресс-служба ЗС.

«Сегодня мы можем воочию наблюдать результаты нашей совместной деятельности: восстановлен сельский дом Святителя, неподалёку от того места, где раньше стояла старинная Ильинская церковь, разрушенная после революции, построена Свято-Иннокентьевская церковь, здание культурно-просветительского центра, после капитального ремонта сдана в эксплуатацию дорога Качуг - Мыс - Кузнецы», - подчеркнул С. Брилка.

Завершит мероприятия в Анге церемония открытия Международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод».

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2017-09-08 08:03:06




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