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Новые школьные автобусы поступят в Иркутскую область

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Москва. Сибирские новости - Иркутская область в этом году получит еще четыре новых школьных автобуса. Соответствующее распоряжение подписано в правительстве РФ. Вместимость автобусов - 22 - 24 человека.

«В соответствии с планом действий в отдельных отраслях экономики в 2017 году предусмотрена поставка 1,549 тыс. школьных автобусов в 77 субъектов», - сообщается в документах российского правительства. На эти цели выделено 3 млрд руб.

Школьные автобусы будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод "ГАЗ"», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод», ООО «Волгабас».

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2017-09-08 08:05:35




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