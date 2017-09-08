Более 200 человек с ограниченными возможностями здоровья примут участие в Спартакиаде «И невозможное возможно»

08:32 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в областной Спартакиаде «И невозможное возможно», …

«Базэл» намерен участвовать в конкурсе на строительство нового аэропорта в Иркутске

08:29 - Москва. Сибирские новости - «Базэл» сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство …

Акция «Доброе здоровье» состоится в Иркутском районе в день выборов

08:26 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе в единый день голосования на муниципальных выборах 10 …

Иркутск примет федеральную серию турниров «Время танков. Битва взводов»

08:24 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутск примет федеральную серию турниров «Время танков. Битва взводов». …

Реконструировать аэропорт Бодайбо для работы на Сухом Логе планирует ПАО «Полюс»

08:19 - Москва. Сибирские новости - ПАО «Полюс» намерено модернизировать малый региональный аэропорт …

Оценку техногенных месторождений в Иркутской области, Бурятии и Монголии провели специалисты ИГУ

08:16 - Иркутск. Сибирские новости - Оценку техногенных месторождений золота с конца весны ведут специалисты …

Ремонт участка трассы "Вилюй" в Братском районе завершили досрочно

08:14 - Иркутск. Сибирские новости - Упрдор «Прибайкалье» завершило ремонтные работы с опережением …

Иркутский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Международном турнире имени Дзигоро Кано

08:12 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский спортсмен Махмадбек Махмадбеков завоевал бронзовую медаль на Международном …

Новые школьные автобусы поступят в Иркутскую область

08:05 - Москва. Сибирские новости - Иркутская область в этом году получит еще четыре новых школьных автобуса. …

С. Брилка: открытие центра Святителя Иннокентия - одно из ключевых событий Иркутской области

08:03 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка 8 …