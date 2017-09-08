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Иркутский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Международном турнире имени Дзигоро Кано

Фото: Сибновости, Ю. Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский спортсмен Махмадбек Махмадбеков завоевал бронзовую медаль на Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок до 21 года, проходящем под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Турнир состоялся 6 - 7 сентября во Владивостоке в рамках спортивной программы III Восточного экономического форума.

Махмадбек Махмадбеков занял третье место в весовой категории 66 кг. Золотую медаль в этой весовой категории завоевал российский дзюдоист Аюб Хажалиев, выступающий за Чеченскую республику и Волгоградскую область. Серебряным призером стал японский спортсмен Риома Юмото.

Махмадбек Махмадбеков тренируется в спортивном клубе дзюдо «Мори» в Иркутске.

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2017-09-08 08:12:42




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