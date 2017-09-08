Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 08.09.2017, 08:56
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.14 (-0.20)
EUR 68.24 (-0.17)
10 CNY 87.93 (+0.06)
Информер праздники сегодня

Ремонт участка трассы "Вилюй" в Братском районе завершили досрочно

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Упрдор «Прибайкалье» завершило ремонтные работы с опережением календарного графика на участках федеральной автодороги А-331 «Вилюй» в Братском районе (218 - 224 км и 231 - 240 км). Ремонтные работы на 15 км выполнены с применением технологии битумоминеральной открытой смеси (БМО), которая предназначена для повышения коэффициента сцепления шин транспортных средств с покрытием автомобильной дороги.

«Ремонт включал в себя укладку нового асфальтобетона, укрепление обочин, обустройство проезжей части, а также установку новых дорожных знаков», - сообщает пресс-служба предприятия. В 2017 году на автодороге А-331 «Вилюй» планируется привести в нормативное состояние 91 км, из них 33 км будет приходиться на капитальный ремонт.

Автодорога «Вилюй» находится в ведении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» с 2008 года. За последние восемь лет в общей сложности отремонтировано около 500 км этой дороги, а также 32 искусственных сооружения длиной 900 пог. м.

Помимо трассы А-331, в оперативном управлении учреждения находятся еще две федеральные трассы, проходящие по территории Иркутской области - Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал».

Ссылки по теме:

2017-09-08 08:14:33




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!