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Оценку техногенных месторождений в Иркутской области, Бурятии и Монголии провели специалисты ИГУ

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Иркутск. Сибирские новости - Оценку техногенных месторождений золота с конца весны ведут специалисты Инжинирингового центра Иркутского государственного университета. На сегодня завершены изыскания в Иркутской области, Республики Бурятия и частично в Монголии. «До недавнего времени объемы отвалов или, проще говоря, отходов, образующихся после добычи полезных ископаемых, считались фактически бесполезным, отработанным грунтом. Сейчас же их называют вторичными источниками природных ресурсов, в частности, золота. Добывать их позволяет технология, представленная нашим центром», - отметил директор Инжинирингового центра ИГУ Сергей Прокопьев.

Первый полевой сезон Инжинирингового центра начался с изысканий на техногенном месторождении Толгойт, расположенном в Монголии, сообщает пресс-служба ИГУ. Фактически параллельно этому отряду в верховьях реки Лена начала работу вторая геологическая экспедиция Центра, работавшая на старых отвалах отработанных золотоносных россыпей советских времен. Третья партия приступила к полевым работам в начале июля. Их местом дислокации стал техногенный комплекс Нерундинского месторождения россыпного золота (Бурятия). Результаты проведенных опробовательских работ в настоящее время находятся в обработке.

Местом работы четвертой экспедиции выступило отработанное месторождение золота на реке Шарынгол (Монголия), к работе на котором иркутские специалисты приступили в августе. Полевые работы по этому проекту планируется завершить до ноября 2017 года. Изыскания, ведущиеся в Монголии, выполняются в рамках совместного проекта Иркутского государственного университета, Института земной коры СО РАН и Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии.

Таким образом, по результатам работ, проведенным на техногенных месторождениях, специалисты Инжинирингового центра дадут заключение о возможности их повторной отработки с применением современных высокопроизводительных обогатительных комплексов отечественного производства.

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2017-09-08 08:16:31




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