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Реконструировать аэропорт Бодайбо для работы на Сухом Логе планирует ПАО «Полюс»

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Москва. Сибирские новости - ПАО «Полюс» намерено модернизировать малый региональный аэропорт Бодайбо для реализации проекта по освоению месторождения Сухой Лог. «Мы для реализации крупного месторождения Сухой Лог будем, скорее всего, ремонтировать региональный аэропорт (Бодайбо), без которого туда просто не попасть. Взлетно-посадочная полоса вообще государственная, сам аэровокзал - у другого юридического лица в собственности, аэропорт будет использоваться всем регионом, а не только нами. Как мы обоснуем эту прямую технологическую связь - мне пока непонятно», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Полюса» Павла Грачева.

Ранее о намерении реконструировать аэропорт с привлечением средств федерального бюджета сообщало правительство Иркутской области. Аэропорт Бодайбо, как и другие малые аэропорты региона, не ремонтировали более 20 лет, что могло привести к его закрытию как несоответствующего сертификационным требованиям. По данным аэропорта, инвестиции в модернизацию оценивались в 665 млн руб.

В настоящее время аэропорт Бодайбо может принимать самолеты Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-72 и вертолеты всех типов. Имеет грунтовую взлетно-посадочную полосу. Годовая пропускная способность - 47 тыс. человек.

Напомним, «СЛ Золото» (СП «Полюса» и «Ростеха») в январе стало победителем аукциона на золоторудное месторождение Сухой Лог, цена составила 9,406 млрд руб. ресурсы Сухого Лога оцениваются в 58 млн унций золота со средними содержаниями 2 г/т.

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2017-09-08 08:19:52




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