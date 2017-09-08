Иркутск примет федеральную серию турниров «Время танков. Битва взводов»Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Иркутск примет федеральную серию турниров «Время танков. Битва взводов».
Организаторы ожидают, что турнир в иркутском Ледовом дворце соберет более 2,5 тыс. человек. Вход свободный.
«Время танков. Битва взводов» - серия из шести турниров по World of Tanks среди игроков, включающая в себя соревнования в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, и суперфинал в Екатеринбурге. Первый и второй этапы серии прошли в Хабаровске и Владивостоке и привлекли 1,8 тыс. и 2,3 тыс. посетителей соответственно.
По официальным данным, только в Иркутской области зарегистрировано более 250 000 игроков в «танки». Мировая аудитория игры превышает 110 млн человек.
«Танкисты» будут соревноваться в командных матчах в формате «3 на 3» и в личном зачете. Четыре лучшие команды сразятся в региональном финале. В игровую зону для личного зачета будет доставлено 60 современных компьютеров. Любой игрок сможет принять участие в виртуальных сражениях совершенно бесплатно. Лучшим танкистам будут вручены ценные подарки.
Для всех гостей мероприятия будут работать бесплатные фотозоны и салоны красоты, проводиться различные мастер-классы, розыгрыши сувениров и подарков. Специальные развлечения будут организованы для детей.
На турнир «Время танков. Битва взводов» специально прилетит команда разработчиков Wargaming из Минска, чтобы лично пообщаться с многочисленными поклонниками игры и ответить на все интересующие их вопросы.
Впервые киберспортивный турнир по World of Tanks прошел в Иркутске в августе 2015 года. Мероприятие, организованное при поддержке «Дом.ru», посетило более 2 тыс. участников. В личном зачете сыграло более 800 человек.
2017-09-08 08:24:08