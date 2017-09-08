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Акция «Доброе здоровье» состоится в Иркутском районе в день выборов

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе в единый день голосования на муниципальных выборах 10 сентября состоится акция «Доброе здоровье». В рамках акции будет организована вакцинация против гриппа. Также все желающие смогут сдать тест на ВИЧ и сифилис. В поселке Маркова организуют работу передвижного флюорографа, в Дзержинске - флюорографа и маммографа. В местах проведения акции будут распространяться наглядные материалы по профилактике заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ и туберкулеза. Мероприятие пройдет с 10:00 до 14:00.

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2017-09-08 08:26:35




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