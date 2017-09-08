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«Базэл» намерен участвовать в конкурсе на строительство нового аэропорта в Иркутске

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Москва. Сибирские новости - «Базэл» сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство нового аэропорта в Иркутске. Об этом в интервью ТАСС сообщил управляющий директор авиационной дирекции «Базового элемента» Алексей Васильченко.

«Мы считаем, что это потенциально очень привлекательный объект. И с точки зрения развития байкальского туризма, и с точки зрения развития транспортной составляющей самой Иркутской области, и так далее. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Важно, чтобы он был предметно описан. Чтобы можно было оценить риски и окупаемость», - отметил А. Васильченко.

Напомним, конкурс (он еще не объявлен) на выбор инвесторов для строительства нового аэропорта пройдет до конца года. Власти региона намерены привлечь не менее трех частных инвесторов, которые получат около 25% совместного предприятия, при этом блок-пакет останется у области. По словам А. Васильченко, пока у «Базэла» недостаточно информации о конкурсе и схема строительства аэропорта, поделенного между тремя инвесторами, компании пока непонятна.

«Мы не понимаем на сегодняшний момент границ проекта. Какой объем обязательств будет предложено взять на себя, исполнить инвестору. Непонятна господдержка. Непонятно, в какие сроки надо реализовывать проект. Потому что очевидно, что сейчас готового, прошедшего узловую экспертизу, проекта строительного терминала нет. Поэтому объем инвестиций непонятен. Непонятно даже место, где он будет реализовываться», - добавил он.

Ранее сообщалось, что власти региона совместно с «Новапортом» на паритетных началах создали управляющую компанию (УК) для реконструкции международного аэропорта в Иркутске с уставным капиталом 20 тыс. руб. При этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко не исключил, что в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос передачи новой УК части акций. Претендентами на партнерство с региональными властями в развитии авиаузла считались также «Аэропорты регионов» («Ренова») и «Базэл Аэро», активно пытавшиеся конкурировать с «Новапортом» в переговорном процессе.

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2017-09-08 08:29:51




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