|
..
|Центробанк РФ
|USD
|57.14
|
↓
|
(-0.20)
|EUR
|68.24
|
↓
|
(-0.17)
|10 CNY
|87.93
|
↑
|
(+0.06)
|
«Базэл» намерен участвовать в конкурсе на строительство нового аэропорта в Иркутске
Версия для печати
Москва. Сибирские новости - «Базэл» сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство нового аэропорта в Иркутске. Об этом в интервью ТАСС сообщил управляющий директор авиационной дирекции «Базового элемента» Алексей Васильченко.
«Мы считаем, что это потенциально очень привлекательный объект. И с точки зрения развития байкальского туризма, и с точки зрения развития транспортной составляющей самой Иркутской области, и так далее. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Важно, чтобы он был предметно описан. Чтобы можно было оценить риски и окупаемость», - отметил А. Васильченко.
Напомним, конкурс (он еще не объявлен) на выбор инвесторов для строительства нового аэропорта пройдет до конца года. Власти региона намерены привлечь не менее трех частных инвесторов, которые получат около 25% совместного предприятия, при этом блок-пакет останется у области. По словам А. Васильченко, пока у «Базэла» недостаточно информации о конкурсе и схема строительства аэропорта, поделенного между тремя инвесторами, компании пока непонятна.
«Мы не понимаем на сегодняшний момент границ проекта. Какой объем обязательств будет предложено взять на себя, исполнить инвестору. Непонятна господдержка. Непонятно, в какие сроки надо реализовывать проект. Потому что очевидно, что сейчас готового, прошедшего узловую экспертизу, проекта строительного терминала нет. Поэтому объем инвестиций непонятен. Непонятно даже место, где он будет реализовываться», - добавил он.
Ранее сообщалось, что власти региона совместно с «Новапортом» на паритетных началах создали управляющую компанию (УК) для реконструкции международного аэропорта в Иркутске с уставным капиталом 20 тыс. руб. При этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко не исключил, что в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос передачи новой УК части акций. Претендентами на партнерство с региональными властями в развитии авиаузла считались также «Аэропорты регионов» («Ренова») и «Базэл Аэро», активно пытавшиеся конкурировать с «Новапортом» в переговорном процессе.
Ссылки по теме:
2017-09-08 08:29:51
Комментарии
|
|
Более 200 человек с ограниченными возможностями здоровья примут участие в Спартакиаде «И невозможное возможно»
08:32 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в областной Спартакиаде «И невозможное возможно», …
«Базэл» намерен участвовать в конкурсе на строительство нового аэропорта в Иркутске
08:29 - Москва. Сибирские новости - «Базэл» сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство …
Акция «Доброе здоровье» состоится в Иркутском районе в день выборов
08:26 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе в единый день голосования на муниципальных выборах 10 …
Иркутск примет федеральную серию турниров «Время танков. Битва взводов»
08:24 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутск примет федеральную серию турниров «Время танков. Битва взводов». …
Реконструировать аэропорт Бодайбо для работы на Сухом Логе планирует ПАО «Полюс»
08:19 - Москва. Сибирские новости - ПАО «Полюс» намерено модернизировать малый региональный аэропорт …
Оценку техногенных месторождений в Иркутской области, Бурятии и Монголии провели специалисты ИГУ
08:16 - Иркутск. Сибирские новости - Оценку техногенных месторождений золота с конца весны ведут специалисты …
Ремонт участка трассы "Вилюй" в Братском районе завершили досрочно
08:14 - Иркутск. Сибирские новости - Упрдор «Прибайкалье» завершило ремонтные работы с опережением …
Иркутский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Международном турнире имени Дзигоро Кано
08:12 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский спортсмен Махмадбек Махмадбеков завоевал бронзовую медаль на Международном …
Новые школьные автобусы поступят в Иркутскую область
08:05 - Москва. Сибирские новости - Иркутская область в этом году получит еще четыре новых школьных автобуса. …
С. Брилка: открытие центра Святителя Иннокентия - одно из ключевых событий Иркутской области
08:03 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка 8 …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, ночью без осадков, местами туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - На рынке труда Иркутской области на период до 2028 года общая потребность организаций региона в работниках составит 188 тыс. человек.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
Главной темой встречи директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрия Тимана и депутата Государственной Думы Сергея Тена стал вопрос обеспечение связью жителей малых населенных пунктов Приангарья. По данным Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области за 2016 год, в Приангарье возможность пользоваться интернетом есть у 98,5% населения, исключение – жители малых сел с количеством до 100 человек.
В рамках своей благотворительной деятельности Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа выделил целевое пожертвование в сумме один миллион рублей на благоустройство территории, прилегающей к шелеховскому храму Святых апостолов Петра и Павла. Сумма пойдет на изготовление и монтаж кованой металлической ограды для храмового парка.
ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о производстве первого в России высоковольтного силового трансформатора с алюминиевыми обмотками высокого напряжения.